Η νέα ομοβροντία των αναγνωρίσεων του κράτους της Παλαιστίνης χθες το βράδυ στην έδρα του ΟΗΕ, από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μάλτα) καθώς και από τα πριγκιπάτα του Μονακό, της Ανδόρας και του Σαν Μαρίνο, ήλθε ένα 24ωρο μετά τις αναγνωρίσεις από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Πορτογαλία.

Πρόκειται για ενέργειες υψηλού συμβολισμού, οι οποίες δεν παράγουν μεν άμεσα αποτελέσματα στο πεδίο, δηλαδή στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, όμως εντείνουν τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ την ώρα που στα Ηνωμένα Έθνη γίνονται ζυμώσεις για μια κατάπαυση του πυρός και για την «επόμενη μέρα». Το ερώτημα είναι τι θα έχει απομείνει από τη Γάζα και την Παλαιστίνη όταν ολοκληρωθεί η όποια διαπραγμάτευση για το μέλλον της.

Οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης από ισχυρά και μικρότερα κράτη την ώρα που συνεχίζεται το μακελειό στη Γάζα καλλιεργούν το κλίμα στην παγκόσμια κοινή γνώμη για την επιβολή ή την απειλή επιβολής εμπάργκο στο εβραϊκό κράτος λόγω του πολέμου και της σκληρής γραμμής της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία έχει μετατρέψει τη χώρα σε διεθνή παρία δυο χρόνια μετά από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Απέναντι σε αυτή την πίεση η κυβέρνηση του Ισραήλ, διά του πρεσβευτή της στον ΟΗΕ, έκανε λόγο για «τσίρκο» και «φάρσα» στα Ηνωμένα Έθνη, απορρίπτοντας τη λύση των δυο κρατών που με θέρμη προωθούν εκ νέου ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες ως τη μοναδική, δύσκολη, αλλά «ρεαλιστική» βάση για ειρήνευση. Μόλις προχθές ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη.

Στις ΗΠΑ ποντάρει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου ποντάρει στην υποστήριξη των ΗΠΑ, οι οποίες εμπόδισαν ακόμα και την φυσική παρουσία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο ενώ είναι πλέον το μοναδικό μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που δεν αναγνωρίζει την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής απευθύνθηκε στη σύνοδο μέσω βιντεοκλήσης, κάλεσε τη Χαμάς και τις άλλες οργανώσεις να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή ενώ υποσχέθηκε τη διεξαγωγή εκλογών, ίσως με την παρουσία στη Γάζα μιας «σταθεροποιητικής» δύναμης από αραβικές χώρες όπως προβλέπει το γαλλικό σχέδιο.

Όμως, για να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν φαίνεται διατεθειμένος να υποχωρήσει. Εκτός εάν ο πρόεδρος Μακρόν φιλοδοξεί να στείλει γαλλικό …εκστρατευτικό σώμα για να επιβάλει την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας ή αν σχεδιάζει κάτι ανάλογο η Βρετανία που προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Τα κρίσιμα διλήμματα Νετανιάχου

Πως θα μπορούσε να απαντήσει ο Νετανιάχου στις αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης δίχως να εντείνει τη διεθνή απομόνωση της χώρας και της κυβέρνησής του; Τυχόν προσάρτηση της Δ. Όχθης – όπως ζητούν οι ακροδεξιοί εταίροι του- θα αποτελούσε θρυαλλίδα περαιτέρω δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή καθώς το Ισραήλ θα κατέλυε ό,τι έχει μείνει όρθιο από τις υποδομές της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη ενώ θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των Συμφωνιών του Αβραάμ (που έχει συνάψει το Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο) και θα απομάκρυνε περισσότερο τις προοπτικές συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων διλημμάτων ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο, σχολίαζαν αναλυτές χθες το βράδυ, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί σε βάρος του το ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Ο ίδιος παραπέμπει φίλους και εχθρούς- εντός και εκτός Ισραήλ- στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου.

Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ – Το σχέδιο για κατάπαυση πυρός

Θα μεσολαβήσει, πιθανώς σήμερα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μια κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με ηγέτες ή απεσταλμένους από Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κατάρ, ΗΑΕ, Ιορδανία, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους συνομιλητές του ένα αμερικανικό σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων και την επόμενη ημέρα στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios στο τραπέζι θα μπουν επίσης οι βασικές αρχές για την απόσυρση του ισραηλινού στρατού και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι η αποστολή στρατευμάτων από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που θα αναλάβουν την τήρηση της τάξης, τη χρηματοδότηση της μεταβατικής περιόδου καθώς και της ανοικοδόμησης, όπως ανέφεραν Αμερικανοί και Άραβες αξιωματούχοι.

Ένα άλλο, ενδεχομένως συμπληρωματικό σενάριο κάνει λόγο για μια νέα πρόταση- υπό τη μορφή «επιστολής της Χαμάς στον Τραμπ»- για δίμηνη κατάπαυση πυρός στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 10 εκ των 20 εν ζωή Ισραηλινών ομήρων, την οποία όμως «δεν έχει υπογράψει ακόμα» η ισλαμική οργάνωση (η ηγεσία της μπήκε στο στόχαστρο της ισραηλινής επιδρομής στο Κατάρ, στις 9 Σεπτεμβρίου).

«Οχι» Νετανιάχου στο διεθνή στολίσκο για τη Γάζα

Εν τω μεταξύ το Ισραήλ ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει να προσεγγίσουν στη Γάζα τα περίπου 50 σκάφη του διεθνούς στολίσκου Sumud με περισσότερους από 400 ακτιβιστές που πλέουν νοτίως της Κρήτης με στόχο να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας και να παραδώσουν εφόδια στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό πληθυσμό.