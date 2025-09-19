Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να απευθύνει ομιλία μέσω βίντεο στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δεν θα του χορηγήσουν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται η έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Το ψήφισμα έλαβε 145 ψήφους υπέρ και πέντε ψήφους κατά, ενώ έξι χώρες απείχαν.

Οι ΗΠΑ μέσα στο καλοκαίρι, όταν είχε ανοίξει η συζήτηση από την πλευρά της Γαλλίας για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στην Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου, είχαν πάρει την απόφαση να μην χορηγήσουν βίζα συνολικά σε όλους τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Αργότερα έκαναν πιο συγκεκριμένο το μέτρο εστιάζοντας σε 80 αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Αμπάς, προκαλώντας αντιδράσεις.

Εκτός απροόπτου θα μιλήσει ο Αμπάς και θα προχωρήσει η αναγνώριση

Τελικά, το τελευταίο αυτό ψήφισμα, θα επιτρέψει στον Αμπάς και στους υποστηρικτές της λύσης των δύο κρατών, να ακουστεί η παλαιστινιακή πλευρά για την κατάσταση στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη, την ώρα μάλιστα που Λουξεμβούργο, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος. Από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, τα 147 έχουν ήδη αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, αλλά καμία από τις μεγάλες οικονομίες της Ομάδας των Επτά δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Αυτό πρόκειται να αλλάξει.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία ένα κείμενο που υποστήριζε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, αν και χωρίς τη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» και η κυβέρνησή του υποστηρίζει ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα αποσταθεροποιούσε τη Μέση Ανατολή και θα ήταν μια αναμοιβή για τη Χαμάς.