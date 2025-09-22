Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για το Τσάρλι Κερκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ και όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων απέτισαν φόρο τιμής στο δολοφονηθέντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του επικήδειου λόγου του χαρακτήρισε τον Κερκ ως «μάρτυρα της αμερικανικής ελευθερίας». Παράλληλα, δεσμεύτηκε συνεχίσει το έργο του, ενώ κατηγόρησε εκ νέου αυτό που αποκάλεσε «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του.

«Η βία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την αριστερά», δήλωσε ο Τραμπ χωρίς να δικαιολογήσει την τοποθέτησή του. Άλλωστε, από την αρχή ο Τραμπ είχε κατηγορήσει την αριστερά για τη φονική επίθεση, πριν ακόμη συλληφθεί ο ύποπτος.

Σε άλλο σημείο του λόγου του ανέφερε: «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας. Έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη».

Επιπρόσθετα, τόνισε ότι ο δολοφόνος δεν είχε φιμώσει το κίνημα του Κερκ. «Ο δολοφόνος απέτυχε στην προσπάθειά του επειδή το μήνυμα του Τσάρλι δεν έχει φιμωθεί. Τώρα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ», είπε.

Κλείνοντας ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Σύζυγος Κερκ: «Συγχωρώ τον δράστη όπως θα έκανε ο Χριστός»

Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, μίλησε και εκείνη στο συγκεντρωμένο πλήθος. Όταν εμφανίστηκε ο κόσμος τη χειροκρότησε, ενώ εκείνη με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά της.

«Ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως αυτόν που του αφαίρεσε τη ζωή», είπε, εμφανώς συγκινημένη. Στη συνέχει μιλώντας για τον δράστη είπε: «Τον συγχωρώ, τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θα έκανε ο Τσάρλι».

Η Κερκ, η οποία θα αναλάβει τη θέση του αποθανόντος συζύγου της ως επικεφαλής της οργάνωσής του Turning Point USA, δεσμεύτηκε να «συνεχίσει την αποστολή του». Ο κόσμος, είπε, χρειάζεται «μια ομάδα που θα απομακρύνει τους νέους από το μονοπάτι της δυστυχίας και της αμαρτίας».

Πάνω από 60.000 κόσμου στην επιμνημόσυνη δέηση

Οι συμμετέχοντες άρχισαν να συρρέουν στο State Farm Stadium, λίγο έξω από το Φοίνιξ, τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την τελετή. Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ (ασπρο, μπλε, κόκκινο), ενώ άλλοι φορούσαν καπέλα με το σύνθημα «Make America Great Again».

Την ώρα που ο Τραμπ έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, το πλήθος άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «U.S.A., U.S.A., U.S.A.». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τους χαιρέτησε από ένα ιδιωτικό θεωρείο.

🚨 BREAKING: Upon noticing President Trump, tens of thousands of Charlie Kirk memorial attendees ERUPT into “USA! USA!” chants in State Farm Stadium. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/XC6QvKHseN — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Η τελετή μνήμης διεξήχθη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο που είχε στηθεί το βήμα υπήρχε αλεξίσφαιρο τζάμι. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους είχαν μαζί τους πλακάτ τα οποία έγραφαν «Ποτέ μην παραδίνεσαι, θυμήσου τον Τσάρλι Κερκ». Παράλληλα, κάποιοι άλλοι παρομοίασαν τον Κερκ με τον προφήτη Ησαΐα χρησιμοποιώντας απόσπασμα από την Αγία Γραφή.

