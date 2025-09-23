Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 20χρονου Ιάσονα που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα πέφτοντας στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στον Βόλο.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τετάρτη 24/9 στις 17:30 στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη «ΦΛΟΓΑ».

Τι έδειξε η νεκροψία

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό που έδειξε ότι ο θάνατός του 20χρονου ήταν σχεδόν ακαριαίος. Ο Ιάσονας, ο οποίος σε δύο μέρες θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το τι προηγήθηκε της τραγωδίας. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνίδια από την ταράτσα.

Πώς σκοτώθηκε ο Ιάσονας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr ο νεαρός βρισκόταν στην ταράτσα του κτιρίου μαζί με φίλους του, όταν προκλήθηκε ένταση λόγω φασαρίας, με γείτονες να τους καλούν να απομακρυνθούν. Οι δύο φίλοι του γνώριζαν την έξοδο και έφυγαν από τις σκάλες, ωστόσο εκείνος, μη γνωρίζοντας καλά τον χώρο πάτησε σε πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Ο Ιάσονας εντοπίστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα, όταν οι φίλοι του, αναζητώντας τον απεγνωσμένα, διαπίστωσαν το σπασμένο σημείο και τον είδαν πεσμένο μέσα στον φωταγωγό. Άμεσα κλήθηκαν οι Αρχές και ασθενοφόρο, όμως ο νεαρός είχε ήδη τραυματιστεί θανάσιμα.