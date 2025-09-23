Καμπανάκι κινδύνου κρούει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό των επόμενων ημερών, καθώς η καλοκαιρία μάς αποχαιρετά, δίνοντας τη θέση της σε πιθανά επικίνδυνα φαινόμενα. Υπαίτιος γι’ αυτή την αλλαγή ο εμποδιστής Ρεξ.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρουσάκης αναφέρει:

«Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

.

Κολυδάς: Αργούν, αλλά θα έρθουν

«Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον “μικρό καλάθι” , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block)» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως επισημαίνει από τις βροχές δεν θα επωφεληθούν όλες οι περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στα ανατολικά της χώρας.

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

✅Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον “μικρό καλάθι” , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block) ,

✅Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό… pic.twitter.com/NhqHs7e0ek — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 23, 2025

Τσατραφύλλιας: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια

Βροχοφόρα συστήματα βλέπει από το Σαββατοκύριακο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Μέχρι τότε όμως οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία, σε κάποιες περιοχές θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση

«Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια…”

Καλημέρα!

Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό ( αντικυκλώνας ) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν( περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και τη θερμοκρασια να ξεπερνα τους 30 βαθμούς σε πεδινες περιοχές .

Υ.Γ :Για ένταση βροχοπτώσεων , περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους».