Μια συντονισμένη κυβερνοεπίθεση σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το Χίθροου του Λονδίνου, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Χειροκίνητο check-in και αλυσιδωτές καθυστερήσεις

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα των αεροδρομίων τέθηκαν εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να γίνονται χειροκίνητα. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών τόνισε ότι η κατάσταση «έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων» και ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Παράλληλες προειδοποιήσεις

Το Χίθροου προειδοποίησε για καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού προβλήματος» σε τρίτο πάροχο, ενώ το Βερολίνο ανέφερε μέσω ανακοίνωσης στον ιστότοπό του ότι οι χρόνοι αναμονής στο check-in είναι σημαντικά μεγαλύτεροι και ότι οι τεχνικές ομάδες εργάζονται για ταχεία αποκατάσταση.

Οδηγίες προς τους επιβάτες

Τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια καλούν τους επιβάτες να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

Η κατάσταση στη Γερμανία

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος, ενώ οι αρχές των υπόλοιπων αεροδρομίων συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων.