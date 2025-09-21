Σοκ στην τοπική κοινωνία του Κλειδιού Βοιωτίας προκαλεί η υπόθεση μίας 62χρονης Διευθύντριας ΚΕΠ, η οποία συνελήφθη κατηγορούμενη ότι απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της που πέθανε το 2023 και στη συνέχεια έθαψε τη σορό της μητέρας της με σκοπό να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας που λάμβανε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί που ερευνούσαν την εξαφάνιση της 91χρονης επισκέφθηκαν ξαφνικά το σπίτι. Η 62χρονη κόρη προσπάθησε να τους παραπλανήσει, παρουσιάζοντας μια άλλη υπερήλικη γυναίκα ως μητέρα της. Οι αρχές όμως διαπίστωσαν ότι πρόκειται για άλλη γυναίκα.

Κατά την προανάκριση, η διευθύντρια των ΚΕΠ, ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια. Αντιμετωπίζοντας η ίδια σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν δήλωσε τον θάνατο και με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού εργάτη μετέφεραν και έθαψαν το πτώμα σε στάβλο δίπλα από το σπίτι.

Μετά από υπόδειξή της, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκταφή παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στο σημείο βρέθηκε ο σκελετός τυλιγμένος με κλινοσκεπάσματα, όπου θα εξεταστούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ κατηγορείται για μη ανακοίνωση θανάτου, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.