Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιείται το απόγευμα της Κυριακής 21/9 στην Αθήνα.

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας. Με αυτή την πράξη ζητά να πέσει “άπλετο φως” στις συνθήκες θανάτου του παιδιού του και να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή και νέα εξέταση της σορού.

Στο πλευρό του η Μαρία Καρυστιανού

Η συγκέντρωση συμπαράστασης στον πατέρα – απεργό πείνας λαμβάνει χώρα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Συνολικά 55 σωματεία του πολιτισμού, ανάμεσά τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του.

Σε κοινή ανακοίνωση, τα σωματεία καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι παραμένουν στο απυρόβλητο.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δήλωσε στην κάμερα του MEGA:

«Συμπαράσταση στον γονιό που είναι εδώ από τη Δευτέρα για το ιερό και αναφαίρετο δικαίωμά του, αυτό της εκταφής, το οποίο έπρεπε όπως έχω πει ούτως ή άλλως να γίνει, γιατί δεν έγινε καμία τοξικολογική εξέταση, όπως ορίζουν όλα τα πρωτόκολλα. Αυτό που ζητάει ο πατέρας Ρούτσι και όλοι εμείς οι συγγενείς, θα έπρεπε να έχει γίνει από μόνο του. Είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε μέρα μέχρι επιτέλους να καταλάβουν ότι αν δεν δώσουν το χαρτί της εκταφής δεν θα λήξει τίποτα για εμάς. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις προς την Ευρώπη. Ντροπή να ζητάμε το δίκιο μας για ένα τέτοιο θέμα από την Ευρώπη. Συνεχίζουμε τον αγώνα».

Μάλιστα, στο σημείο είχε σχηματιστεί από νωρίς μεγάλη ουρά από πλήθος κόσμου που περιμένει να υπογράψει στα βιβλία συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι.

<br />

«Θα είμαι εδώ, στην πόρτα τους, μέχρι τέλους». Με αυτή τη φράση ολοκλήρωσε την παρέμβασή του ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, στην έβδομη ημέρα απεργίας πείνας.

<br />

Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της 55χρονης Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη,απηύθυνε έκκληση ο κόσμος να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως αύριο καταθέτουν νέα ένσταση για να προστεθεί στη δικογραφία πριν κλείσει η υπόθεση και οριστεί η δίκη.

<br />

Από την πλευρά του, ο δεύτερος απεργός πείνας, κ. Δημήτρης Οικονομόπουλος άσκησε κριτική στην εκτελεστική, αλλά κυρίως στη δικαστική εξουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Οικονομόπουλος, πατέρας οικογένειας και συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος από το Αίγιο, δεν έχει άμεση οικογενειακή σχέση με τα θύματα των Τεμπών, όμως αποφάσισε να μπει τον κύκλο συμπαράστασης ως απεργός πείνας.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης: