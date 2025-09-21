Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία», ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ότι «αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Τόνισε ότι το ΠαΣοΚ προσφέρει «εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας, με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και νέο πολιτικό ήθος». «Δεν ζητάμε απλώς εκλογές· καλούμε τους πολίτες να εμπιστευθούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο», σημείωσε.

Προγραμματικές δεσμεύσεις

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το αίτημα για εκλογές αποτελεί κορύφωση της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του κόμματος, που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες εντός και εκτός Βουλής, καθώς και την παρουσίαση ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος. Τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή που οραματίζεται το ΠαΣοΚ «βρίσκεται στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών που συνεπάγονται όξυνση των ανισοτήτων, υποβάθμιση της Δημοκρατίας και επισφαλή θέση της χώρας σε σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον».

«Θέλουμε μια Ελλάδα που επενδύει στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες», υπογράμμισε, ενώ επισήμανε ότι το ΠαΣοΚ διαθέτει «αξιόπιστο και επεξεργασμένο σχέδιο» και «χαράσσει ένα φωτεινό μονοπάτι ελπίδας απέναντι στην αξιακή παρακμή της Νέας Δημοκρατίας».

Μακρόπνοο σχέδιο και εθνικές προτεραιότητες

Αναφορικά με τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδίου, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τόνισε ότι «το όραμά μας για τη χώρα θέτει τις βάσεις για την ισχυρή Ελλάδα του 2030», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα σχέδιο μακράς πνοής με μεταρρυθμίσεις στο κράτος και πέντε εθνικές προτεραιότητες, που «διαμορφώνουν ένα ολιστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της πατρίδας». Σε σχέση με την κριτική της ΝΔ για την κοστολόγηση του προγράμματος, σχολίασε ότι ήταν «απολύτως προβλέψιμη» και δείχνει «απόλυτο πανικό», προσθέτοντας ότι το σχέδιο του ΠαΣοΚ συγκρίνεται με τα μέτρα της κυβέρνησης για το 2026 και 2027, αλλά έχει τη διαφορά ότι «το προγραμματικό πλαίσιο το διαμόρφωσε η ίδια η κοινωνία».

Αλλαγή αξιών και διακυβέρνησης

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «δεν χρειαζόμαστε απλώς νέο διαχειριστή εξουσίας, αλλά γενναία αλλαγή πολιτική, ηθική και αξιακή», και τόνισε ότι μπορεί να την υπηρετήσει «χωρίς δέσμευση απέναντι στην ολιγαρχία», καθώς δεν έχει «χορηγούς». Όσον αφορά συνεργασίες για προοδευτική διακυβέρνηση, ξεκαθάρισε ότι «το ΠαΣοΚ αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση» και ότι «είμαστε οι εγγυητές της πολιτικής αλλαγής απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της ΝΔ».

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ χαρακτήρισε τη ΝΔ «κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών», επισημαίνοντας προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, όπως η ακρίβεια, η υποβάθμιση των θεσμών και η αδυναμία του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας. Ειδικά για την οικονομία, τόνισε ότι η χώρα παραμένει εξαρτημένη από την κατανάλωση, με εμπορικό έλλειμμα και αργή αύξηση του ΑΕΠ, ενώ τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν διοχετευθεί «σε έργα χαμηλής προστιθέμενης αξίας ή λίγα ισχυρά συμφέροντα».

Στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιτρέπει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Παράλληλα, επισήμανε ότι το ΠαΣοΚ έχει «αποδείξει τι σημαίνει εθνική στρατηγική», αφήνοντας αιχμές για την πολιτική της κυβέρνησης στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την αξιοποίηση υποθαλάσσιων καλωδίων και τα θαλάσσια οικόπεδα.

Η συνέντευξη καταλήγει με μήνυμα προς τους πολίτες ότι «η Ελλάδα χρειάζεται άμεση αλλαγή πορείας» και ότι το ΠαΣοΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση με σχέδιο, αξίες και στρατηγικό όραμα.