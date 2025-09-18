Τον φόβο από τον οποίο κατατρύχεται ότι μπορεί να βρεθεί στο «μενού» της «πολιτικής κουζίνας» επιχείρησε να «ξορκίσει» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για δεύτερη φορά μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με στόχο να διαφημίσει τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ που φαίνεται να μην ικανοποιούν τις προσδοκίες της κοινής γνώμης.

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για τα σενάρια αντικατάστασης του στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία μείνει μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας, όπως δείχνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» που δεν αφορούν τους πολίτες «Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι αν μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα», υποστήριξε. «Αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει», είπε.

«Να φύγει ο Μητσοτάκης, για να έρθει ποιος;»

«Και δεν θα κρίνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα κρίνει και εμένα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα», συνέχισε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος για τον χρόνο των επόμενων εκλογών υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι «από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία», ενώ έθεσε το ερώτημα αν δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. «Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος;», ήταν το ερώτημα που έθεσε.

«Με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18, 20 μήνες από τώρα», ανέφερε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση να εξαντλήσει την τρέχουσα κυβερνητική θητεία.

«Και, ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την “πολιτική κουζίνα”, στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια», συμπλήρωσε.

«Δεν νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία», υποστήριξε, επανερχόμενος σε ένα θέμα -αυτό της λεγόμενης «πολιτικής κουζίνας»- που ο ίδιος άνοιξε το προπερασμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Η φθορά και τα προβλήματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, δεν μπόρεσε να αρνηθεί τη φθορά της κυβέρνησης του, καθώς την ίδια ώρα σε άλλον τηλεοπτικό σταθμό μεταδίδονταν δημοσκόπηση (της Pulse στον ΣΚΑΙ) που έδειχνε την πρόθεση ψήφου στη ΝΔ στο 24% και την εκτίμηση ψήφου στο 29%. Και με το 44% των ερωτηθέντων θα έχει θετική προαίρεση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

«Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πια στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής της να έχει υποστεί μια φθορά», είπε, επισημαίνοντας: «Πόσω μάλλον όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα τα οποία οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση να λύσει».

Στην ίδια συνέντευξη ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αναγνωρίζει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, λέγοντας ότι για την αντιμετώπιση του εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη τα μέτρα μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων και επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση.

«Η αντιπολίτευση πουλάει φύκια…»

«Σας μίλησα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια γι’ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και με την ίδια ειλικρίνεια λέω στους πολίτες: όλα αυτά τα οποία τους τάζει η αντιπολίτευση, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας: «Ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό και να μας πιστέψει ή να μην μας πιστέψει».

Ο ίδιος, τέλος, δήλωσε ότι αναγνωρίζει ως βασικό αντίπαλό του τον αρχηγό του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη και όχι τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Ανδρουλάκης, τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», είπε. Και πρόσθεσε ότι με τον κ. Ανδρουλάκη μπορεί να υπάρξει συνεννόηση για θέματα όπως, πχ, ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο.

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και τα σχέδια του να ηγηθεί νέου πολιτικού φορέα, δήλωσε: «Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που “καίγεται” στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι, αλλά δεν με αφορά το θέμα».