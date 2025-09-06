Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης. Τα social media του χακαρίστηκαν. O ίδιος έκανε λόγο για «μέρος του σεναρίου υβριδικού πολέμου, στον οποίο βρίσκονται πολλές δυτικές χώρες λόγω παρεμβολών από εχθρικά ξένα κράτη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χάκερ κατάφεραν να κλέψουν τα στοιχεία σύνδεσής του και να παρακάμψουν άλλα μέτρα ασφαλείας.

Ο λογαριασμός του άρχισε να ζητά δωρεές σε κρυπτονομίσματα για διάφορους σκοπούς, από τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι μέχρι την κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός ανέφερε στην Corriere della Sera ότι η πρόσβαση σε έναν επίσημο λογαριασμό ενός υπουργού δεν είναι απλή επιχείρηση.