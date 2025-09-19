Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πύρινο μέτωπο καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αντιά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Για την κατάσβεση της φωτιά κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα. Από αέρα επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.