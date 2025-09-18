Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και προστατεύοντας το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες.

Συγκεκριμένα, αύριο, Παρασκευή (19/9), έχει προγραμματιστεί η σφράγιση 9 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για χρονικό διάστημα 4 έως 10 ημερών, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινοχρήστου χώρου άνευ αδείας. Άλλες 14 σφραγίσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

Για σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε πρακτικές αυθαιρεσίας έκανε λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. «Θα συνεχίσουμε να βάζουμε λουκέτο στα μαγαζιά που καταπατούν δημόσιο χώρο. Η Αθήνα ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι σε αυτούς τους λίγους που νομίζουν ότι μπορούν να γλιτώσουν τις συνέπειες μέσα από παραθυράκια. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν είναι “τραπεζοκαθίσματα προς ενοικίαση”. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Η ανοχή μας απέναντι στην παρανομία ήταν και θα είναι μηδενική. Προστατεύουμε την προσβασιμότητα σε όλη την πόλη».

Οι περιοχές

Από τα 9 καταστήματα, που θα σφραγιστούν στις 19 Σεπτεμβρίου, τα 4 βρίσκονται στο Ιστορικό Τρίγωνο (Αιόλου, Ερμού, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μητροπόλεως), 2 στο Κολωνάκι, 2 στο Θησείο και 1 στο Μοναστηράκι.

Συνολικά από τις αρχές του έτους έχουν υπογραφεί 116 σφραγίσεις.