Χρόνια μάχη με τη νόσο του Lyme δίνει από το 2013 το μοντέλο Μπέλα Χαντίντ. Με μία ανάρτησή της -και φωτογραφίες της μέσα από το νοσοκομείο- η μητέρα της περιγράφει τη μάχη που δίνει το 28χρονο μοντέλο από την Αμερική.

«Ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει […] Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια […] Δεν έζησες πραγματικά, έμαθες πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου […] Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί».

Η ανάρτηση

Όπως θα καταλάβετε, βλέποντας τη Bella μου να παλεύει σιωπηλά, έχει ραγίσει βαθιά τον πυρήνα μου και με έχει βυθίσει στην πιο σκοτεινή απελπισία.

Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από οποιονδήποτε.

Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα στο ταξίδι μας με το Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει.

Μετά από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, γιατί χρειαζόμουν μια αλλαγή· χρόνο να επικεντρωθώ στη δική μου θεραπεία και όχι να απορροφώ τις γνώμες των άλλων για το ταξίδι μου.

Παρόλα αυτά, είμαι η σύμβουλος της υγείας μου και μετά από δεκαπέντε χρόνια αναζητήσεων σε όλο τον κόσμο, παραμένω αποφασισμένη να βρω μια θεραπεία προσιτή για όλους.

Ελπίζω σύντομα να μοιραστώ μαζί σας και με την κοινότητα του Lyme όσα έχουμε μάθει και τα μέρη που έχουμε βρεθεί, μόλις τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείξουν τη νίκη μας».

«Εμαθες πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου»

Απευθυνόμενη στην κόρη της λέει:

Bellita μου, είσαι ακούραστη και γενναία. Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποφέρει στο σώμα του από μια ανίατη χρόνια ασθένεια.

Θαυμάζω το θάρρος σου και τη θέλησή σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου, παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τα αμέτρητα πισωγυρίσματα που έχεις αντιμετωπίσει.

Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τη διάγνωσή σου το 2013. Δεν έζησες πραγματικά, έμαθες πώς να υπάρχεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου.

Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη, σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, όσος χρόνος κι αν χρειαστεί.

Πάλεψες και πέρασες έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω ότι ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωσή σου, αγάπη μου.

Αυτή η ασθένεια μας έχει γονατίσει, αλλά πάντα σηκωνόμαστε ξανά. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για καλύτερες μέρες, μαζί.

Είσαι μαχήτρια… Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, πολεμίστριά μου».

View this post on Instagram A post shared by YOLANDA (@yolanda.hadid)

Τι είναι η νόσος Lyme

Η νόσος του Lyme (βορρελίωση) είναι η ασθένεια που προκαλείται από τσιμπούρια στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdoferi. Τα τσιμπούρια που βρίσκονται στα ελάφια μπορούν να φιλοξενήσουν τα βακτήρια και να τα διαδώσουν στους ανθρώπους, με το τσίμπημά τους.

Η προσβολή είναι πιθανότερη όταν κάποιος περνάει πολύ χρόνο σε δάση όπου βρίσκονται τα τσιμπούρια που μεταφέρουν την ασθένεια.

Τα συμπτώματα της νόσου του Lyme ποικίλουν και συνήθως επηρεάζουν περισσότερα από ένα συστήματα του σώματος όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις και το νευρικό σύστημα.

Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι εξάνθημα, πυρετός, ρίγη, κόπωση, πόνοι στο σώμα, πονοκέφαλο, ενώ τα πιο προχωρημένα περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις και νευρολογικά προβλήματα: μηνιγγίτιδα, προσωρινή παράλυση μιας πλευράς του προσώπου (παράλυση του Bell), μούδιασμα ή αδυναμία στα άκρα και μειωμένη κίνηση των μυών.