Μετά από μια «βασιλική» υποδοχή αλλά και έντονες διαδηλώσεις στους δρόμους του Λονδίνου, ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε επίσημο δείπνο.

Ο Βασιλιάς, στην ομιλία του, μίλησε για τον «διαρκή δεσμό» ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη σχέση «μοναδική και σημαντική», με ρίζες που φτάνουν μέχρι τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και την μακρόχρονη εμπορική συνεργασία. Αναφερόμενος στη 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, σημείωσε πως είναι «εντυπωσιακό πόσο μακριά έχουμε φτάσει», ενώ δεν παρέλειψε να αστειευτεί λέγοντας ότι «το βρετανικό έδαφος φιλοξενεί εξαιρετικά γήπεδα γκολφ».

Ο Κάρολος στάθηκε επίσης στον κοινό αγώνα των δύο χωρών απέναντι στην τυραννία, αλλά και στη σημερινή συστράτευση για τη στήριξη της Ουκρανίας. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συμφωνία Aukus για τα υποβρύχια, που υπεγράφη επί προεδρίας Μπάιντεν.

«Σημαντικό προνόμιο για εμένα η επίσκεψη»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ένα από σημαντικότερα προνόμια της ζωής του» τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας τον σεβασμό του προς τον Βασιλιά και τη χώρα. Αστειεύτηκε ότι ελπίζει να παραμείνει ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές επισκέψεις.

Εξήρε τη δέσμευση του Καρόλου στη διατήρηση της «μοναδικής ταυτότητας του Βασιλείου», ενώ μοιράστηκε και μια πιο ανάλαφρη στιγμή από την εκδήλωση: «Χαιρέτησα περίπου 150 ανθρώπους στη σειρά και ο Βασιλιάς ήξερε κάθε όνομα και κάθε εταιρεία. Μερικά είχαν ονόματα ακατάληπτα, αλλά εκείνος δεν μπερδεύτηκε – ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε, γιατί κανείς δεν παραπονέθηκε».

Η εντυπωσιακή υποδοχή

Η τελετή συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων πομπή με άμαξες και έφιππους στρατιωτικούς από το Σύνταγμα Έφιππης Φρουράς η οποία πλαισιωνόταν από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών σωμάτων. Του Βασιλικού Ναυτικού, της Αεροπορίας ( RAF) και του Στρατού. Λίγο αργότερα ο πρόεδρος Τραμπ επιθεώρησε την Τιμητική Φρουρά αφού πρώτα ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι και των δύο χωρών.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν σε 24ώρη βάση τους δρόμους γύρω από την κάστρο του Ουίνδσορ. Οπλισμένα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα να δράσουν αν λάβουν σχετική εντολή. Drones, σκυλιά, έφιπποι αστυνομικοί αλλά και πεζοναύτες πραγματοποιούν περιπολίες στον ποταμό Τάμεση, τόσο εν πλω όσο και υποβρυχίως.

Ο Κρίστιαν Μπαντ, βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προετοιμασίες εξετάζονται και αναθεωρούνται συνεχώς. Τόνισε πως λόγω της φύσης της επίσκεψης, τα μέτρα ασφαλείας έχουν οριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση απειλής για τις επισκέψεις πολύ υψηλού επιπέδου. «Επανεξετάζουμε συνεχώς την προσέγγισή μας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις. Το κάνουμε αυτό σε καθημερινή βάση, καθ’ όλη τη φάση σχεδιασμού», δήλωσε ο κ. Μπαντ. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας η οποία έχει λάβει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να συμβεί», σημείωσε με νόημα ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αμερικής καθ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του θα συνοδεύεται από μια αυτοκινητοπομπή με οχήματα που ήρθαν από τις ΗΠΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και μια θωρακισμένη λιμουζίνα με την ονομασία «Το Τέρας».

Η αστυνομία παρακολουθεί επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελέγχει τι γράφεται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση της. Στόχος είναι μεταξύ άλλων να ελέγξει πληροφορίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που είναι προγραμματισμένες τόσο στην περιοχή του κάστρου του Ουίνδσορ όσο και στο Λονδίνο.

Το viral καπέλο της Μελάνια

Η άφιξη του ζεύγους Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω του πρωτοκόλλου αλλά κυρίως εξαιτίας του εντυπωσιακού – κι αμφιλεγόμενου – καπέλου της.

Όπως και στην ορκωμοσία του συζύγου της, όταν είχε επιλέξει να κρύψει το πρόσωπό της κάτω από ένα τεράστιο καπέλο με χαμηλό γείσο, έτσι και τώρα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ξανά ένα παρόμοιο καπέλο που κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χαρακτηριστικά της.

Το αποτέλεσμα; Στις πρώτες εικόνες που μετέδωσε το BBC, η Kate Middleton, πανύψηλη και κομψή όπως πάντα, συνομιλούσε ουσιαστικά με το… καπέλο της Melania, ενώ η βασίλισσα Camilla, λόγω ύψους, κατάφερνε με περισσότερη ευκολία να την κοιτάξει στα μάτια κάτω από το επιβλητικό γείσο.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ξεκάθαρο statement: ένα σύμβολο μυστικότητας, ένα στιλιστικό τείχος που κρατά αποστάσεις, κρύβοντας τα βλέμματα και μετατρέποντας κάθε δημόσια εμφάνιση της Melania σε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο.