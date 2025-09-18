Δυνατοί άνεμοι και βροχή σκέπασαν το πρωινό του Ουίνσδορ στις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, πλήθος δημοσιογράφων και επισκεπτών παρέμειναν στις θέσεις τους έξω από το κάστρο, περιμένοντας μια στιγμή από την πρώτη πλήρη ημέρα της κρατικής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Τελετουργικό με κάθε επισημότητα για τον Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με όλες τις τιμές.

Η ημέρα ξεκίνησε με πομπή αρμάτων στην έπαυλη του Ουίνσδορ, συνεχίστηκε με ιδιωτικό γεύμα και επίσκεψη σε ειδική έκθεση αφιερωμένη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου και κορυφώθηκε με το παραδοσιακό επίσημο δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου.

Κατά την πρόποσή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόσκληση «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του». Ο Κάρολος από την πλευρά του στάθηκε στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας σε περίοδο διεθνών εντάσεων.

Οι αντιδράσεις στους δρόμους

Μακριά από τα κρυστάλλινα ποτήρια και τα πορφυρά χαλιά, το κλίμα ήταν διαφορετικό. Στο κέντρο του Λονδίνου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντι-τραμπική διαδήλωση, ενώ έξω από το Ουίνσδορ συγκεντρώθηκαν οπαδοί και επικριτές του Αμερικανού προέδρου. Καπέλα MAGA, πανό, συνθήματα και ζωντανές μεταδόσεις μέσω κινητών συνέθεταν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Η Kathy, Αμερικανίδα επισκέπτρια, είπε στο vima.gr: «Νομίζω ότι όλη αυτή η υποδοχή για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολική, για έναν άνθρωπο που δεν την αξίζει. Ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Ο σύζυγός της πρόσθεσε: «Είμαστε από την περιοχή του Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον DC. Είναι γείτονάς μας, περίπου δέκα μίλια μακριά. Έχουμε επίσης σπίτι στη Φλόριντα, εκεί είναι μόλις τρία μίλια από εμάς. Ερχόμαστε εδώ για να ξεφύγουμε από αυτόν, και σήμερα δεν μπορέσαμε να μπούμε στο Ουίνσδορ επειδή είναι εδώ. Μήνες τώρα περιμέναμε αυτήν την επίσκεψη.

Όταν μας ρωτήσατε αν δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε το Ουίνσδορ λόγω του Τραμπ; Η απάντηση είναι: Όχι, δεν γίνεται. Κανείς δεν μπορεί να μπει. Στην πραγματικότητα, έφυγα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεφύγω από αυτόν. Δούλεψα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η κυβέρνησή του θα επιβιώσει και, ελπίζω, θα περάσει. Στάθηκε τυχερός, έχει πολύ τύχη. Όμως η χώρα συνολικά δεν είναι τόσο μορφωμένη ή ενημερωμένη όσο θα έπρεπε. Κάποιοι τα απλοποιούν όλα υπερβολικά. Αν κάποιος φταίει, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που τον επανεξέλεξαν. Εγώ δεν τον ψήφισα. Ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη. Νομίζω πως χτίζεται μια βαθιά δυσαρέσκεια, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε όλο τον κόσμο.»

Οι θαυμαστές του Τραμπ

Αντίθετα, ο Jonas Viereck από τη Γερμανία, φορώντας κόκκινο καπέλο MAGA και μεταδίδοντας ζωντανά έξω από το κάστρο, δήλωσε στο vima.gr: «Χαίρομαι που έρχεται. Πιστεύω ότι είναι τιμή για το Ηνωμένο Βασίλειο που ο Αμερικανός πρόεδρος έρχεται εδώ. Και για τον ίδιο είναι τιμή να φιλοξενείται από τον Βασιλιά. Νομίζω ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι πιστεύουν το ίδιο. Είναι όλοι χαρούμενοι που έρχεται.

Για τις διαμαρτυρίες στο Λονδίνο; Δεν τις είδα, αλλά εδώ υπήρξαν κάποιες. Δεν θεωρώ ότι προβάλλουν εποικοδομητικά επιχειρήματα· κρατούν απλά κούκλες ή πλακάτ με προσβολές. Δεν ήρθαν για διάλογο, αλλά για να δείξουν την αντίθεσή τους στον Πρόεδρο.

Όσο για το καπέλο Make America Great Again, σημαίνει πολλά για μένα. Είμαι τεράστιος θαυμαστής του. Από τότε που ήμουν 12 χρονών, σχεδόν μια δεκαετία τώρα, τον ακολουθώ. Κάθε φορά που έρχεται στην Ευρώπη, έρχομαι κι εγώ. Καλύπτω αυτές τις ημέρες για τα κοινωνικά μου δίκτυα.

Ο στόχος μου είναι να τραβήξω κάποια στιγμή την προσοχή του και να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Αυτό που θαυμάζω περισσότερο στον Ντόναλντ Τραμπ είναι η αντοχή του. Οτιδήποτε κι αν του συμβεί, επιστρέφει πιο δυνατός. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του ’90 όταν ήταν σχεδόν χρεοκοπημένος με δισεκατομμύρια χρέη, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στις αρχές του 2000 και τώρα είναι ξανά πολυεκατομμυριούχος.»

Η Grace, από το Λονδίνο, περιμένοντας την αεροπορική επίδειξη των Red Arrows, ανέφερε: «Η Αμερική στην ουσία είναι μια βρετανική χώρα. Η σχέση είναι εκεί, είναι πραγματική. Είναι καλό για την Αμερική και είναι καλό και για τη Βρετανία. Ελπίζω μόνο να μειωθούν λίγο οι δασμοί.

Όσο για τις διαμαρτυρίες, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ακόμη κι αν η μητέρα σου σου ζητήσει κάτι που δεν θέλεις, της λες: ‘Μαμά, δεν θέλω’. Αυτό είναι μια διαμαρτυρία. Οπότε δεν μπορείς να πεις σε κάποιον να μην διαμαρτυρηθεί. Αν θέλουν να το κάνουν, ας το κάνουν. Αν είναι καλό γι’ αυτούς, είναι καλό γι’ αυτούς.»

Το βλέμμα στη συνέχεια

Παρά την αίγλη, η πολιτική συγκυρία στη Βρετανία και οι εξελίξεις στις ΗΠΑ σκίασαν την τελετουργία. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχεται πιέσεις μετά την απομάκρυνση του πρέσβη στην Ουάσιγκτον, ενώ η άνοδος της δεξιάς αντιπολίτευσης και οι παρεμβάσεις ισχυρών προσωπικοτήτων όπως του Έλον Μασκ τροφοδοτούν το κλίμα πόλωσης. H μεγάλη συγκέντρωση του ακροδεξιού ακτιβιστή Tommy Robinson το περασμένο Σάββατο με πάνω από 110.000 άτομα έδειξε ότι το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει.

Μετά το Ουίνσδορ, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή συνάντηση στο Chequers, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, όπου Τραμπ και Στάρμερ αναμένεται να συνομιλήσουν μαζί με ηγετικά στελέχη της τεχνολογίας για νέες συνεργασίες.

Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα των δυο ηγετών η Ουκρανία. Μια συνάντηση πολύ μεγάλης σημασίας καθώς πραγματοποιείται μία μόλις εβδομάδα πριν την σύνοδο του ΟΗΕ.

Η Βρετανία επιθυμεί να βοηθήσει το ευρωπαϊκό κοινό μέτωπο που θα ήθελε να δει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία να αναθερμαίνεται.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βρετανίας δείχνουν ότι η δεύτερη κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μείνει μόνο στα πρωτόκολλα και στα χρυσά ποτήρια του Ουίνσδορ.