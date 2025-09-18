Αρκετή δροσιά είχε σήμερα το πρωί, με το σκηνικό του καιρού να είναι αισθητά διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί, προς το κεντρικό Αιγαίο μάλιστα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη ριπές παρατηρούνται και στην Πάρνηθα.

Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά: το Νευροκόπι ξύπνησε σήμερα στους 8 βαθμούς Κελσίου, η Φλώρινα στους 10, 12 είχε η περιοχή της Πάρνηθας. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη η αλλαγή του «καιρού του βοριά» οφείλεται στο εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, που καλύπτει τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική συννεφιά στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενών βροχών σε Πάρνηθα και Πεντέλη. Οι άνεμοι 6-8 μποφόρ και ο υδράργυρος έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δυνατοί άνεμοι κοντά στα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο μέχρι 27 βαθμούς.