Αρκετή δροσιά είχε σήμερα το πρωί, με το σκηνικό του καιρού να είναι αισθητά διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί, προς το κεντρικό Αιγαίο μάλιστα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη ριπές παρατηρούνται και στην Πάρνηθα.
Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά: το Νευροκόπι ξύπνησε σήμερα στους 8 βαθμούς Κελσίου, η Φλώρινα στους 10, 12 είχε η περιοχή της Πάρνηθας. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη η αλλαγή του «καιρού του βοριά» οφείλεται στο εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, που καλύπτει τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική συννεφιά στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενών βροχών σε Πάρνηθα και Πεντέλη. Οι άνεμοι 6-8 μποφόρ και ο υδράργυρος έως 28 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη δυνατοί άνεμοι κοντά στα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο μέχρι 27 βαθμούς.
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολύ υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης.
Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα του meteo.
Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης αναμένεται η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρας μας και η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως 5-6 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης 17/09, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.
Ζημιές στον Βόλο
Πολύ δυνατοί ήταν οι άνεμοι που έπνεαν χθες (17/9) το βράδυ στον Βόλο με αποτέλεσμα να σπάσουν δέντρα.
Σύμφωνα με το magnesianews.gr στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στην οδό Μακρινίτσης οι άνεμοι έριξαν ολόκληρα δέντρα μπροστά από την πόρτα του σχολείου. «Να έρθουν να κόψουν τα δέντρα. Θα σκοτωθεί άνθρωπος. Είμαστε τυχεροί που έγινε βράδυ», είπαν κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας το πρωί τους κορμούς των δέντρων να βρίσκονται στο έδαφος.