Νέα ονόματα έδωσε η ΕΜΥ για τις κακοκαιρίες που θα έρθουν την περίοδο Οκτώβριος 2025-Σεπτέμβριος 2026, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με αλφαβητική σειρά.

Από τo 2021 η ΕΜΥ, σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, συγκρότησε την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

Τα ονόματα

Τα ονόματα που δόθηκαν στις κακοκαιρίες είναι: Adel, Byron, Cornaro, David, Elina, Fivos, Gaya, Heron, Ionia, Jonathan, Kassandra , Leonidas, Maya, Nestor, Olimpia, Paz, Riginos, Sivan, Talos, Urania, Vardi, Xenophon, Yuval, Zorbas.

Η ιδέα της ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην Ευρώπη

Η ιδέα της ονοματοδοσίας στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1995 από ομάδα προγνωστών καιρού (WGCEF) αριθμού Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, η οποία αργότερα εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET).

Σκοπός να δημιουργηθούν κοινοί κανόνες συνεννόησης, στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν ομάδες Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, με κοινά γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία της ΕΜΥ με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ (Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου), συνίσταται στην επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων προγνωστικών κέντρων, σε εβδομαδιαίες (ή και πιο συχνές, όποτε κρίνεται απαραίτητο) συναντήσεις.

Κατά τη διάρκειά τους συζητούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από αριθμητικά μοντέλα καιρού και δεδομένα παρατήρησης, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για την εξέλιξη της κίνησης των συστημάτων που πρόκειται να επηρεάσουν την περιοχή, οπότε συναποφασίζεται η απόδοση ονόματος (ή όχι) σε ένα αναμενόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο.

Σημειώνεται ότι αν έχει ήδη δοθεί όνομα σε κακοκαιρία από άλλη ομάδα (π.χ. αυτή της Κεντρικής Μεσογείου) και αυτή ακολούθως αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό το όνομα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρηθεί.

Λειτουργώντας επικοινωνιακά, το σύστημα της ονοματοδοσίας θέτει σε επαγρύπνηση τον πολίτη μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ παράλληλα βοηθά τις Εθνικές Υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών κατά τη διαδικασία της ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για την παρουσία έντονων καιρικών φαινομένων και των πιθανών επιπτώσεών τους, με στόχο τη βέλτιστη προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Ακολουθεί πίνακας όπου φαίνεται επιπλέον ποια Μετεωρολογική Υπηρεσία πρότεινε το κάθε όνομα.