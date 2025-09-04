Σε διαδικασία σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, μετά τον εντοπισμό, από ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας, παράνομων τραπεζοκαθισμάτων. Οι νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ άδειας, θα γίνουν από τις 5 έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

«Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας», δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Πού βρίσκονται τα καταστήματα

Από τα 38 καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα (σ.σ. περιλαμβάνει το κέντρο των Αθηνών με το λεγόμενο εμπορικό τρίγωνο), τρία στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Μετς, Νέος Κόσμος, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι) και δύο στην 3η Δημοτική Κοινότητα (Βοτανικός, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα, Ρουφ, Θησείο).

Έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις

Από τις αρχές του έτους, έχει αποφασιστεί η σφράγιση άλλων 64 καταστημάτων. Συνολικά, δηλαδή, έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας κανονιστικής απόφασης και της πολιτικής ανάκτησης του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών.