Χωρίς αυτοκίνητα και μηχανές θα μείνει για ένα 24ωρο, το προσεχές Σαββατοκύριακο, η οδός Αθηνάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Από τις 8μμ του Σαββάτου μέχρι τις 10μμ της Κυριακής η διέλευση του δρόμου θα επιτρέπεται μόνο στους πεζούς. Η Παγκόσμια Ημέρα γίνεται αφορμή για μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στην πρωτεύουσα. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνει την οδό Αθηνάς, από την Ευριπίδου έως το Μοναστηράκι, σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, άσκησης, παιχνιδιού και δημιουργίας, χωρίς αυτοκίνητα και μηχανές.

Να σημειωθεί ότι η δημοτική Αρχή της Αθήνας σχεδιάζει να κλείνει την οδό Αθηνάς για τα οχήματα κάθε Σαββατοκύριακο, από την ώρα που κλείνουν τα καταστήματα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

Δεύτερη χρονιά

Η συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με ένα εντυπωσιακό disco roller party, θα συνεχίσει την Κυριακή με μία σειρά πολυθεματικών εργαστηρίων για όλους, τα οποία θα κορυφωθούν το απόγευμα της ίδιας μέρας, με DJ sets και συναυλία με τον Πάνο Βλάχο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, «η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” είναι μια συμβολική, αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο».

Εκδηλώσεις και δράσεις

Για ένα Σαββατοκύριακο, η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, με βιωματικές εμπειρίες για όλους, μικρούς και μεγάλους, κατοίκους και επισκέπτες. Θα υπάρξουν ολονύκτιες προβολές κάτω από τα αστέρια, γιόγκα και fitness, εργαστήριο κόμικ, καρικατούρες και πολλές εκπλήξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε το cityfestival.thisisathens.org.