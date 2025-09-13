Δρόμοι μικροί, γεμάτοι εμπόδια, χωρίς ή με πολύ στενά πεζοδρόμια. Δρόμοι με κατεστραμμένο οδόστρωμα από τη φθορά του χρόνου, που δεν είχαν την απαιτούμενη φροντίδα. Δρόμοι οι οποίοι κατασκευάστηκαν υπό άλλες συνθήκες και πλέον δεν εξυπηρετούν ούτε πεζούς, ούτε οχήματα. Επικίνδυνοι για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρίες.

Αυτή είναι η εικόνα της «κρυφής» Αθήνας. Της πόλης που δεν είναι ορατή στους τουρίστες. Στις γειτονιές της όμως, που εκτείνονται από τα Πατήσια μέχρι τον Νέο Κόσμο και από τα Πετράλωνα μέχρι τους Αμπελόκηπους, ζουν χιλιάδες άνθρωποι.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει εκπονήσει σχέδιο για να αλλάξει τη φυσιογνωμία της «αόρατης» – στους πολλούς – πόλης, μπαίνοντας στις γειτονιές. Στόχος είναι να μετατραπούν δεκάδες στενοσόκακα σε άνετους πεζόδρομους μέχρι το 2028. Πρόκειται για θεσμοθετημένους πεζόδρομους, οι οποίοι ουδέποτε κατασκευάστηκαν με αποτέλεσμα να παραμείνουν στενοί δρόμοι, ενώ αρκετοί βρίσκονται δίπλα σε σχολεία. Στην τελευταία περίπτωση, τίθεται επιπλέον ζήτημα ασφάλειας των μαθητών.

Το σχέδιο του Δήμου περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση 46 δρόμων. Για τους πρώτους 13 οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι και χαρακτηρισμένοι πεζόδρομοι από το

ρυμοτομικό σχέδιο, συνολικού μήκους 1,1 χλμ., θα παραδοθούν οι σχετικές μελέτες έως το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές έτος. Παράλληλα, θα γίνονται τα τοπογραφικά σχέδια για άλλους 33 δρόμους, τα οποία θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2025 για να ξεκινήσουν οι σχετικές μελέτες.

«Σήμερα, πολλοί δρόμοι είναι απαγορευτικοί για τους πεζούς. Σε αυτούς δίνουμε προτεραιότητα. Επίσης, μεριμνούμε για τους μεγάλους, σε ηλικία, ανθρώπους και βεβαίως στα παιδιά. Να περπατούν και να παίζουν χωρίς να κινδυνεύουν.

Βεβαίως θα υπάρχει πρόβλεψη και για τα άτομα με κινητικά προβλήματα», δηλώνει στο ΒΗΜΑ ο αντιδήμαρχος Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόθεση της δημοτικής Αρχής, κατά την επιλογή των δρόμων, είναι να υπάρξει ισοκατανομή στις επτά δημοτικές κοινότητες, ώστε να επωφεληθούν όλοι οι δημότες στο σύνολό τους εξίσου.

Οι 7 δρόμοι δίπλα σε σχολεία

Από τους πρώτους 13, οι επτά έχουν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των πολιτών, καθώς αποτελούν χώρο «εκτόνωσης» σχολικών συγκροτημάτων (προσέλευση και αποχώρηση) και ενός θεάτρου. Ταυτόχρονα, σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές οι νέοι πεζόδρομοι θα λειτουργήσουν συνδυαστικά με παρακείμενους χώρους πρασίνου, πάρκα, πλατείες, δημιουργώντας έναν ευρύτερο κοινόχρηστο χώρο που μπορεί να αποτελέσει τοπικό κέντρο αναβαθμίζοντας την ευρύτερη γειτονιά.

Ειδικότερα, οι δρόμοι που θα πεζοδρομηθούν είναι οι:

1. Οδυσσέως Ανδρούτσου (Ζαν Μωρέα – Ζίννη) – 1η Δημοτική Κοινότητα. Μπροστά από το 14ο Γυμνάσιο Αθηνών.

2. Αιλιανού (Σίφνου – Σερίφου), στην 5η Δημοτική Κοινότητα, κοντά στο 48ο Δημοτικό και 62ο Νηπιαγωγείο.

3. Παχυμέρη (Αμφιαράου – Κρέοντος), νυν Πυροσβέστη Χαϊδά. Βρίσκεται στην 4η Δημοτική Κοινότητα κοντά στο 145ο Δημοτικό και το 79ο Νηπιαγωγείο.

4. Σιτάκης (Αλιάρτου – Ι. Φωκά) στην 5η Δημοτική Κοινότητα, κοντά στο 113ο Δημοτικό και 121ο Νηπιαγωγείο.

5. Ερυθραίας (Πριγκηπονήσων – Βιθυνίας) στην 7η Δημοτική Κοινότητα. Αφενός, εξυπηρετείται η λειτουργία του 134ου Δημοτικού Σχολείου, που βρίσκεται επί της οδού Ερυθραίας. Αφετέρου, λήφθηκαν υπόψη τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, εξαιτίας της έντονης κλίσης του δρόμου, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις παρακείμενες πολυκατοικίες. Μέσα από την πεζοδρόμηση και τον επανασχεδιασμό του δρόμου, επιδιώκεται η αύξηση των μαλακών, διαπερατών επιφανειών, ώστε να ενισχυθεί η απορρόφηση των ομβρίων υδάτων και να κατευθύνονται με φυσικό και ήπιο τρόπο μακριά από τις κατοικίες.

6. Δρίνου, στην 7η Δημοτική Κοινότητα (Ερυθραίας – Λεωφ. Τσαλδάρη).

7. Τρικόρφων (3ης Σεπτεμβρίου – Αλίτσης) στην 1η Δημοτική Κοινότητα. Εκεί δημιουργείται χώρος ασφαλής για τον κόσμο που προσέρχεται στα θέατρα της περιοχής.

Πού θα γίνουν άλλες έξι πεζοδρομήσεις

Οι υπόλοιποι δρόμοι που επιλέχθηκαν για πεζοδρόμηση αποτελούν είτε αναξιοποίητους αστικούς χώρους – αστικά κενά ανάμεσα σε πολυκατοικίες χωρίς κανέναν σχεδιασμό – ή ιδιαίτερα στενούς δρόμους, ακατάλληλους για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών, εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία.

Ο στόχος του σχεδιασμού είναι η απόδοσή τους στις γειτονιές ως καλοσχεδιασμένοι, προσβάσιμοι και ασφαλείς κοινόχρηστοι χώροι, ελεύθεροι από αυτοκίνητα, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες.

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι οι:

– Πάροδος Ροζαρόλ (εντός οικοδομικού τετραγώνου 8/47) στη 2η Δημοτική Κοινότητα.

– Κουμαριανού (από Ασημάκη Φωτήλα έως Ιουστινιανού) στην 1η Δημοτική Κοινότητα.

– Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού (από Αλβέρτου Σβάιτσερ έως Σπύρου Μπέκα), στη 2η Δημοτική Κοινότητα. Είναι θεσμοθετημένος, αλλά μη κατασκευασμένος πεζόδρομος.

– Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού (από Κασομούλη έως Αλβέρτου Σβάιτσερ) επίσης στη 2η Δημοτική Κοινότητα.

– Οδεμησίου (Αυλίδος – Έβρου) στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

– Γερανίων (Αυγερινού – Βερναρδάκη) στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

33 πεζόδρομοι μόνο στα χαρτιά

Σε εξέλιξη είναι οι τοπογραφικές αποτυπώσεις 33 χαρακτηρισμένων και μη υλοποιημένων πεζοδρόμων. Πρόκειται για συνολικά 33 εγκεκριμένους και χαρακτηρισμένους πεζόδρομους από το ρυμοτομικό σχέδιο. Το συνολικό τους μήκος είναι περίπου 2,5χλμ.

Από τους παρακάτω δρόμους, οι έξι βρίσκονται δίπλα σε χώρους σχολείων και εξυπηρετούν την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι υπόλοιποι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, είναι εξαιρετικά στενοί δρόμοι οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα με ασφάλεια τη διεύλευση οχημάτων και πεζών. Για το λόγο αυτό δίδεται προτεραιότητα στους πεζούς.

Ακολουθούν οι δρόμοι ανά Δημοτική Κοινότητα:

1η Δημοτική Κοινότητα, 5 δρόμοι

Αρίωνος (Αυλητών – Ερμού), Δύμης (Χωματιανού – Μαμούρη), Πετσόβου (Εμμ. Μπενάκη – Ζωοδόχου Πηγής), Σμύρνης (Αχαρνών – Μιχαήλ Βόδα) και Υπερείδου (Κόδρου – Ναυάρχου Νικοδήμου).

2η Δημοτική Κοινότητα, 6 δρόμοι

Αριστοξένου (Ξενοκλέους – Νικοσθένους), Αναξάρχου (Χερσίφρωνος – μέσω οικοδομικού τετραγώνου 6/51, χρήζει ανακατασκευής, λειτουργεί βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου), Γλαύκου (Πηγά Μ. – Αριστονίκου), Δαφνοπάτη (Ιλιάδος – Χιονίδου, λειτουργεί το 91ο Δημοτικό), Θεοχάρη (Χιονίδου – Αγησάνδρου, λειτουργεί το 91ο Δημοτικό), και Πηγάσου (Μάχης Αναλάτου – Δημόνακτος, οικοδομικό τετράγωνο 25/47).

3η Δημοτική Κοινότητα, 6 δρόμοι

Αιγάλεω ( Σπ. Πάτση – Αίμου), Μελιδώνη (Ευβούλου – Αγ. Ασωμάτων ), Μυρμιδόνων (Αιξωνέων – Τριών Ιεραρχών), Σαλαμίνος (Ψαρομηλίγκου – Πειραιώς, λειτουργούν το 49ο Δημοτικό και το 84ο Νηπιαγωγείο), Ψαρομηλίγκου (Σαλαμίνος – Αγίων Ασωμάτων, λειτουργούν το 49ο Δημοτικό και το 84ο Νηπιαγωγείο), και Αρίστωνος (Πλάτωνος – Πιερίας).

4η Δημοτική Κοινότητα, 7 δρόμοι

Βραχωρίου (Διστόμου – Ιωαννίνων), Δόρδου (Δωδώνης – Πρεβέζης), Ιφιγενείας (Λεάνδρου – Εριβοίας), Πάροδος Σοφιανοπούλου (εντός οικοδομικού τετραγώνου 127/92), Χρηστίδου (Λιοσίων – Παρασκευοπούλου, θα κατασκευαστεί θεσμοθετημένος πεζόδρομος), Δεληγιαννάκη (αδιέξοδο τμήμα εντός οικοδομικού τετραγώνου 90/92), και Βασιλικών (Πολυκράτους – ανωνύμου οικοδομικού τετραγώνου 45-77/75).

5η Δημοτική Κοινότητα, 2 δρόμοι

Ακροθωών (Ιαλέμου – Τεώ), και Μιστριώτου (Κιθαιρώνος – Ταϋγέτου, δίπλα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας).

6η Δημοτική Κοινότητα, 5 δρόμοι

Έκτορος (Φωκίωνος Νέγρη – Τενέδου), Κύμης (Αριστομένους – Αλκαμένους), Μεσαριάς (πάροδος Αχαρνών, εντός οικοδομικού τετραγώνου 12/92 ), Νιγρίτης (Θήρας – Αγαθουπόλεως), και Τιτάνων (Κερκύρας – Καυκάσου).

7η Δημοτική Κοινότητα, 2 δρόμοι

Κοντογόνη (Ραγκαβή – Μομφεράτου) και Μέρμπακα (Σεβαστείας – Πόντου).

Ανάπλαση της οδού Αισχίνου

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις στον Δήμο Αθηναίων για παρεμβάσεις στην περιοχή της Πλάκας.

Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί η μελέτη για την ανάπλαση της οδού Αισχίνου (σχηματίζει τρίγωνο με τη Λυσικράτους και τη Φρυνίχου), με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, γύρω από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπονται παρεμβάσεις στο σύνολο της περιοχής. Στην πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, στο παρκάκι όπου βρίσκεται η προτομή της Μελίνας Μερκούρη, θα τοποθετηθεί άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη (σ.σ. θα τον αναπαριστά να κάθεται σε παγκάκι), ενώ στις πλάκες του οδοστρώματος επί της Αισχίνου θα χαραχθούν στοίχοι από ποιήματα του μεγάλου Έλληνα ποιητή.

Αφιερωμένη στους πεζούς τα Σαββατοκύριακα η οδός Αθηνάς

Επίσης, δρομολογούνται τους επόμενους μήνες άλλες τρεις πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα της οδού Πραξιτέλους (κάτω από την πλατεία Κλαυθμώνος), της Περικλέους – Αθηναϊδος (η προέκταση της Καραγιώργη Σερβίας) και της Άνθιμου Γαζή (κάθετη στην Κολοκοτρώνη και τη Χρήστου Λαδά), ενώ μελετάται η «απελευθέρωσή» της οδού Αθηνάς από αυτοκίνητα και μηχανές για ένα 24ωρο, τα Σαββατοκύριακα, και συγκεκριμένα από το βράδυ του Σαββάτου – μετά το κλείσιμο της Βαρβακείου Αγοράς – μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ξεκινώντας από το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου.

Ακολούθως, αναβαθμίζεται η Ακαδημία Πλάτωνος μέσα από την ανάπλαση της πλατείας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και των οδών Τιμαίου και Μοναστηρίου με την δημιουργία πράσινων διαδρομών.

Παρεμβάσεις στα Εξάρχεια

Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται στην οδό Ζωσιμάδων, πίσω από το κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπως και στην οδό Τοσίτσα.

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση των οχημάτων θα είναι περιορισμένη και με χαμηλές ταχύτητες, θα γίνει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και θα ενισχυθεί το πράσινο.