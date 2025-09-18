Με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠαΣοΚ να είναι κατατεθειμένο στη ΔΕΘ και το αίτημα για εκλογές να είναι ξεκάθαρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχωρεί σήμερα στις 10:00 ραδιοφωνική συνέντευξη, επιχειρώντας να εξηγήσει διεξοδικά τις προτάσεις του κόμματος και να κάνει παράλληλα ακόμη πιο διακριτές τις διαχωριστικές γραμμές που έχει με την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στοχεύει να αναδείξει την παρουσία του στη ΔΕΘ ως σημείο πολιτικής τομής και να τονίσει ταυτόγχρονα πως η Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί πλέον την αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική λύση που έχει θέσεις, για μία σειρά από θέματα, που αφορούν τους αγρότες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους και όλους τους σύγχρονους μη προνομιούχους.

Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή γίνεται στη σκιά μίας ακόμη δημοσκόπησης που αποτυπώνει μία εικόνα στασιμότητας των ποσοστών του κόμματος.

Συγκεκριμένα, στην μέτρηση της Pulse που έγινε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29%, έναντι 14% για το ΠαΣοΚ. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστά άνω του 10%, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση (7,5%), ΚΚΕ (7%), ΣΥΡΙΖΑ (6%), ΜέΡΑ25 (3%) και Φωνή Λογικής (3%). Τα υπόλοιπα κόμματα δεν φαίνεται να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή. Η «γκρίζα ζώνη» αγγίζει το 17%, γεγονός που δείχνει αυξημένη αβεβαιότητα και κινητικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Είμαστε στον προθάλαμο της ανατροπής αυτών των δημοσκοπικών δεδομένων» δηλώνει συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη που προηγείται στους κεντρώους ψηφοφόρους, εξηγώντας πως δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την παρουσίαση του προγράμματος και πως «η Νέα Δημοκρατία αντιδρά με αμηχανία όλη αυτή την εβδομάδα στις προτάσεις που έκανε το ΠαΣοΚ. Βλέπουμε να κάνει επιθέσεις και να μοιράζει non paper όμως κάτι ουσιαστικό δεν έχει να πει».

Σίριαλ με Λοβέρδο

Μετά την άτυπη ενημέρωση του ΠαΣοΚ που έκανε λόγο για «εξαργύρωση», την ανάρτηση του Χάρη Δούκα που μίλησε για «λογικές της εξουσιολαγνείας» επιτέθηκαν κι άλλα στελέχη του ΠαΣοΚ στον Ανδρέα Λοβέρδο.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής χρησιμοποίησε μία προσωπική του ιστορία για να απαντήσει σε σχετική ερώτηση.

«Να σας πω τώρα κάτι, μία παλιά μου σχέση μου είχε πει να μην λέω ποτέ «για πάντα» γιατί κινδυνεύω να εξευτελιστώ. Ο κύριος Λοβέρδος είχε πει «για πάντα ΠαΣοΚ» πολλές φορές και είχε πει ότι θα φύγει οριζοντίως από το ΠαΣοΚ. Οπότε το να λέει κανείς «για πάντα ΠαΣοΚ» και μετά να κατεβαίνει με άλλο κόμμα μάλλον είναι αυτο-υπονομευτικό», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Η Άννα Διαμαντοπούλου από τη μεριά της επικαλέστηκε την ύπαρξης μίας επιστολής και ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα.

«Σας θυμίζω ότι εστάλη μία επιστολή, η οποία δεν δόθηκε ποτέ στην δημοσιότητα. Νομίζω πρέπει να δοθεί. Γιατί έφυγε από το ΠαΣοΚ και γιατί πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δοθεί η επιστολή στη δημοσιότητα. Ο κόσμος δεν πιστεύει πια. Η πολιτική όλο και περισσότερο κατεβαίνει στα μάτια… Τέτοιου είδους συμπεριφορές δημιουργούν τέτοια προβλήματα και επιτείνουν αυτή την αίσθηση», ανέφερε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.

Στην Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε ο Ανδρέας Λοβέρδος που εξήγησε σε τηλεοπτική εκπομπή πως οι λόγοι αποχώρησης του είναι αμιγώς πολιτικοί, συμπληρώνοντας πως εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, τότε θα δώσει την επιστολή στη δημοσιότητα.