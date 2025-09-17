Η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ καταγράφει τις τάσεις της εκλογικής επιρροής, την αξιολόγηση των μέτρων της ΔΕΘ και την εικόνα της Κεντροαριστεράς, λίγες μέρες μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στην 89η ΔΕΘ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή παρουσία της Νέας Δημοκρατίας, με αυξημένη δυναμική για το ΠαΣοΚ και αβεβαιότητα γύρω από νέα κόμματα, αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Αλέξη Τσίπρα σε νέο πολιτικό εγχείρημα.

Προβάδισμα ΝΔ, πίεση στην Κεντροαριστερά

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29%, έναντι 14% για το ΠαΣοΚ. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστά άνω του 10%, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση (7,5%), ΚΚΕ (7%), ΣΥΡΙΖΑ (6%), ΜέΡΑ25 (3%) και Φωνή Λογικής (3%). Τα υπόλοιπα κόμματα δεν φαίνεται να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή. Η «γκρίζα ζώνη» αγγίζει το 17%, γεγονός που δείχνει αυξημένη αβεβαιότητα και κινητικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων.

Η διαφορά ΝΔ–ΠαΣοΚ φτάνει τις 15 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η κυβερνώσα παράταξη παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία.

Αντίκτυπος ΔΕΘ στα μέτρα και στην πολιτική εικόνα

Η αξιολόγηση των «μεγάλων» μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εμφανίζεται μοιρασμένη: το 44% τα θεωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% εκτιμά ότι κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση. Παράλληλα, οι παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ –Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα– αξιολογήθηκαν αρνητικά από την πλειονότητα των πολιτών.

Το νέο κόμμα Τσίπρα και η δυναμική της Κεντροαριστεράς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: δύο στους 10 ερωτηθέντες θα το στήριζαν ή θα το παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον, 12% δηλώνει ουδέτερο, ενώ το 58% δηλώνει αρνητικό.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, ο Τσίπρας εμφανίζεται ως ο κορυφαίος εκφραστής για το σύνολο των ψηφοφόρων, αν και στους κεντρώους προηγείται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.129 πολιτών από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου, αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο με προβάδισμα ΝΔ, ανασχεδιασμό της Κεντροαριστεράς και υψηλή κινητικότητα ψηφοφόρων.

Μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την δημοσκόπηση