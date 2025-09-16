Καμπανάκι κινδύνου έχει σημάνει η ευλογιά στη χώρα μας, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ετοιμάζει σχέδιο δράσης 10 ημερών με αντικείμενο την αντιμετώπιση της νόσου, που ξεκληρίζει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη χθεσινή σύσκεψη (15/9) με τους Περιφερειάρχες, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα εύκολα και συνεπώς δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή.

Υπογράμμισε ότι επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, διότι «διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown».

Όπως είπε στη σύσκεψη «συζητήθηκαν και πολλά άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς […] Νομίζω ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο».

Το σχέδιο

Για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν άμεσα σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.

Όπως υπογραμμίστηκε στη σύσκεψη, πρόκειται για μια «έφοδο δέκα ημερών», με την επιτόπια παρουσία όλου του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου, με αποκλειστικό στόχο να ανακοπεί άμεσα ο κίνδυνος διάδοσης της ευλογιάς.

Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο φετινός Αύγουστος είχε τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα και συγκεκριμένα 195 σε 260 εκτροφές, έναντι 10 κρουσμάτων σε 14 εκτροφές τον Αύγουστο 2024.

Τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί στις εξής 5 περιοχές:

Λάρισα: 160 κρούσματα

Έβρος: 152 κρούσματα

Ξάνθη: 147 κρούσματα

Μαγνησία: 90 κρούσματα

Ροδόπη: 80 κρούσματα

Κρούσματα, αν και λιγοστά, καταγράφονται και σε τρία νησιά: στην Άνδρο, στη Λέσβο και στη Λήμνο.

Αναλυτικά τα στοιχεία για τα κρούσματα ευλογιάς και τις περιοχές

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις θανατώσεις και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μπροστά από το κτήριο της Περιφέρειας, στην Κομοτηνή.

Μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανατώθηκαν τα ζώα τους, αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων προς ΕΦΚΑ, εφορία και τράπεζες, αναδρομικά από την ημέρα της απόφασης θανάτωσης των ζώων, άμεση καταβολή της αποζημίωσης των ζωοτροφών, για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων, εξόφληση των κτηνοτρόφων που έμειναν εκτός πληρωμών λόγω της σφαγής των ζώων από ζωονόσους και άμεση επεξεργασία των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ώστε να πληρωθούν τις ενισχύσεις του 2025 μαζί με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, παραδειγματική ποινική τιμωρία όσων καρπώθηκαν παράνομα ενισχύσεις και αναδιανομή των ποσών αυτών στους υπόλοιπους νόμιμους δικαιούχους κ.λπ.

«Φταίμε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς» αναφέρουν στο ψήφισμά τους, απαιτώντας άμεσα την ανάληψη της οικονομικής ευθύνης των πολιτικών τους αποφάσεων.

Αύριο Τετάρτη έχουν προγραμματίσει μαζική διαμαρτυρία οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι στις 12:00 έξω από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.