Έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα πλήθος κτηνοτρόφοι, διαμαρτυρόμενοι για την ευλογιά που έχει αφανίσει χιλιάδες πρόβατα στη χώρα.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των ζώων τους με ουσιαστικά μέτρα οικονομικής στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιά, αλλά και να ανοίξουν τα σφαγεία που έχουν κλείσει λόγω της πανδημίας που συνεχίζει να αποδεκατίζει κοπάδια.

«Σήμερα σφάζονται 1500 πρόβατα με όπλα, με μαχαίρια… δεν έμεινε κανένα μέσα στο μαντρί κι εμείς θα αυτοκτονήσουμε γιατί μας αυτοκτονεί αυτό το κράτος. Άφησε χιλιάδες οικογένειες, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτε, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά; Δεν ντρέπονται λίγο οι δολοφόνοι;» ήταν η κραυγή απόγνωσης ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου από τα Πλατανούλια του Τυρνάβου σύμφωνα με το onlarissa.gr.

«Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» φώναξε η κτηνοτρόφος από τον Νέσσωνα Συκουρίου κ. Δήμητρα Μπαλαμώτη η οποία κατήγγειλε ότι της θανατώθηκαν 220 πρόβατα, ενώ τώρα «δεν έχουμε να φάμε, είμαστε στο έλεος του Θεού. Το μόνο που ξέρουνε, εκρίζωση» λέει ο κ. Κέλλας».

Στους κτηνοτρόφους μίλησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας.

«Εγώ είμαι μαζί σας, επτά το πρωί είμαι εδώ κι έχω να κοιμηθώ έναν χρόνο… είμαι άνθρωπος της δουλειάς και είμαι μαζί σας. Δεν μπορώ να το εκφράσω με διαφορετικό τρόπο. Βλέπετε εμένα που είμαι εδώ και σας μιλάω, με τον ίδιο τρόπο όμως πρέπει να συμπεριφέρονται και οι άλλοι που εμπλέκονται. Επανειλημμένα σας είπα ότι όταν ήρθε ο κ. Κέλλας εδώ είχαμε κάνει μία πολύ μεγάλη συζήτηση να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις… Όταν ξαναπήγαμε μας είπαν ότι τα χρήματα θα τα πάρουν σε μια εβδομάδα. Εμείς πιέζουμε, πιέζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω» ανέφερε.