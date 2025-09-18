Μια φορά και έναν καιρό, το όνομα Packard ήταν από εκείνα που μπορούσαν να κοιτάξουν κατάματα τα «μεγάλα ονόματα» της ευρωπαϊκής πολυτέλειας, αποτελώντας λόγω και του εξωτισμού της αμερικανικής καταγωγής του, άπιαστο όνειρο για τους πολλούς ή σύμβολο κύρους για εκείνους τους λίγους που μπορούσαν να την αποκτήσουν, πριν το σβήσει η λήθη του χρόνου λίγο πριν τη δεκαετία του ‘60.

Ακόμα και το… δικαίωμα στη λήθη δικαιούται διαλείμματος μιας και η ολλανδική φίρμα JB Classic & Βespoke αποφάσισε να επαναφέρει το όνομα Packard σε μια κατασκευή με το πλήρες όνομα Packard Excellence.

Παίρνοντας ως αφετηρία την Bentley Flying Spur, η ολλανδική φίρμα έβαλε 17.000 δουλειάς με την συνδρομή ειδικών στο είδος κατασκευάζοντας ένα αμάξωμα με αλάνθαστα τα σχεδιαστικά στοιχεία της Packard, όπως είναι σαφές από την κλασική γρίλια έως τις αντίθετα ανοιγόμενες πόρτες ως το χαρακτηριστικό έμβλημα του καπό. Την εικόνα συμπληρώνει ένα σετ απολύτως σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με ρετρό αισθητική καθώς και άφθονες δόσεις χρωμίου αλά παλαιά.

Τον σχεδιασμό και την τεχνολογία επηρέασε επίσης και η «ατυχής» –εκ του αποτελέσματος– προσπάθεια αναβίωσης της φίρμας τη δεκαετία του ’90 με μια ανασηματοδοτημένη εκδοχή της Facel Vega Excellence.

Σε κάθε περίπτωση η Packard Excellence αποπνέει σίγουρα την αύρα του παρελθόντος της φίρμας με την σύγχρονη τεχνολογία που της εξασφαλίζουν τα γονίδια της Bentley Flying Spur, αποδεικνύοντας ότι όλα καθίστανται εφικτά στην σύγχρονη εποχή των άπειρων δυνατοτήτων αλλά και των εξίσου άπειρων απαιτήσεων για διαφορετικότητα –ακόμα και η αναβίωση ονομάτων και ειδών που ξεχάστηκαν από καιρό.