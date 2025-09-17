Την επιβολή της θανατικής ποινής στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ , θα επιδιώξει ο ανώτατος εισαγγελέας της κομητείας της Γιούτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, με βάσει τις ποινικές κατηγορίες που υπάρχουν εναντίον του φερόμενου ως δράστη.

Τι ισχύει όμως με τις κατηγορίες και τι θα συμβεί εν συνεχεία στη διαδικασία;

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Ρόμπινσον;

Πρώτα απ’όλα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, πρέπει να εξετάσουμε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Ρόμπινσον. Ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για φόνο με επιβαρυντικά στοιχεία, η οποία μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν επίσης κατηγορίες στον Ρόμπινσον για κακουργηματική χρήση πυροβόλου όπλου αλλά και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και προσπάθεια χειραγώγησης μάρτυρα, σε σχέση με τα βήματα που φέρεται να έκανε για να κρύψει το τουφέκι του και να παροτρύνει τον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα και να μην συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου εναντίον του.

Ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεράσουν οι εισαγγελείς για να επιβάλουν τη θανατική ποινή;

Για να επιβληθεί η θανατική ποινή, οι εισαγγελείς της Γιούτα θα πρέπει να επικρατήσουν σε δύο φάσεις: Πρώτον, πρέπει να καταφέρουν να πετύχουν την καταδίκη του κατηγορούμενου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πείσουν τους ίδιους ενόρκους ότι η θανατική ποινή είναι δικαιολογημένη, σε μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να σταθμίζει τους επιβαρυντικούς παράγοντες έναντι άλλων ελαφρυντικών περιστάσεων που θα μπορούσαν να ενσταλάξουν κάποια συμπάθεια για τον κατηγορούμενο.

Ο εισαγγελέας της κομητείας της Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, υπογράμμισε την Τρίτη ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε ενώ εμφανιζόταν ενώπιον μεγάλου πλήθους στην πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, έναν παράγοντα που ανέφερε ως μία από τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί θανατικής ποινής της πολιτείας. Ο Ρόμπινσον πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ με τρόπο που «δημιούργησε μεγάλο κίνδυνο θανάτου για άλλους», τόνισε ο Γκρέι.

Κάτι που επιδεινώνει περαιτέρω το αδίκημα, πρόσθεσε ο Γκρέι, είναι το ότι ο Ρόμπινσον στόχευσε τον συντηρητικό ακτιβιστή με βάση την πολιτική έκφραση του Κερκ και ότι το έκανε γνωρίζοντας ότι ήταν παρόντα παιδιά τα οποία και έγιναν μάρτυρες της ανθρωποκτονίας.

«Δεν πρόκειται για ιδιωτική βεντέτα, αλλά για δημόσια δολοφονία μέσα σε πλήθος», δήλωσε ο Πολ Κάσελ, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. «Αυτό είναι που καθιστά αυτό το έγκλημα επιλέξιμο για θανατική ποινή – ο κίνδυνος για τους άλλους».

Πότε εκτελέστηκε κάποιος για τελευταία φορά στη Γιούτα;

Ο Taberon Honie, ένας καταδικασμένος δολοφόνος, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση το 2024. Ήταν η πρώτη φορά που η πολιτεία πραγματοποίησε εκτέλεση από το 2010, όταν άλλος κρατούμενος σκοτώθηκε από εκτελεστικό απόσπασμα.

Δικαστήριο της Γιούτα καταδίκασε τελευταία φορά κάποιον σε θάνατο το 2015, στην υπόθεση του Douglas Lovell, ο οποίος κρίθηκε ένοψος για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 1985, την οποία δολοφόνησε για να την εμποδίσει να καταθέσει εναντίον του ότι τη βίασε. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα ανέτρεψε όμως την ποινή πέρυσι.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια στην υπόθεση του Ρόμπινσον;

Ο Ρόμπινσον παρουσιάστηκε σε δικαστή για πρώτη φορά σήμερα, όπου και διεξήχθη σχετική ακρόαση. Η επόμενη συνεδρίαση που αφορά την υπόθεσή του έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γιούτα, ο Ρόμπινσον δικαιούται προκαταρκτικής ακρόασης στην οποία οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστώσουν την πιθανή αιτία και να προχωρήσουν στη δίκη. Εν συνεχεία η διαδικασία προβλέπει την απαγγελία κατηγοριών, όπου ο Ρόμπινσον θα υποβάλει επίσημη δήλωση ενοχής ή αθωότητας για καθεμία από τις κατηγορίες.

Πότε θα μπορούσε να εκδικαστεί η υπόθεση;

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι, επειδή η υπόθεση αφορά μόνο έναν κατηγορούμενο και έναν μόνο πυροβολισμό, θα μπορούσε να εκδικαστεί ήδη από το επόμενο έτος, αν και οι οι διάφοροι παράγοντες που είναι συνήθεις σε οποιαδήποτε υπόθεση θανατικής ποινής θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Θα μπορούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να στηρίξει ξεχωριστή ομοσπονδιακή υπόθεση;

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να στηρίξει ξεχωριστεί ομοσπονδιακή υπόθεση εναντίον του Ρόμπινσον. Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι το τμήμα αυτή τη στιγμή εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά επειδή ο Ρόμπινσον βρίσκεται ήδη υπό κράτηση στη Γιούτα, σε πολιτειακή υπόθεση που μπορεί να επισύρει τη θανατική ποινή, «δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη», πρόσθεσε.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η ομοσπονδιακή σύνδεση δεν είναι άμεσα σαφής με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Μια πιθανή οδός θα μπορούσε να βρεθεί στις κατηγορίες που απήγγειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον του ύποπτου για τη δολοφονία της πολιτειακής βουλευτή της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και του συζύγου της νωρίτερα φέτος. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Μινεσότα απήγγειλαν κατηγορίες στον ύποπτο, Βανς Λούθερ Μπόελτερ, για παρακολούθηση και δολοφονία της Χόρτμαν και του συζύγου της, Μαρκ Χόρτμαν, κατά τη διάρκεια μιας νύχτας τρομοκρατίας που στόχευε τους αιρετούς αξιωματούχους και τις οικογένειές τους. Σε δικαστικά έγγραφα, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Μπόελτερ χρησιμοποίησε το ταχυδρομείο, ένα σύστημα πλοήγησης GPS, διαπολιτειακά καλώδια και το διαδίκτυο για να σχεδιάσει και να εκτελέσει τις δολοφονίες.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν επίσης κατηγορίες για πυροβόλα όπλα εναντίον του Μπόελτερ, ο οποίος δήλωσε αθώος.

Δεδομένου του υψηλού προφίλ της υπόθεσης, θα μπορούσε ο Ρόμπινσον να επιδιώξει τη μεταφορά της δίκης;

Η υπόθεση, όπως ήταν φυσικό, έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους να αντιδρούν με αγανάκτηση στον πυροβολισμό του Κερκ, ενός 31χρονου πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος πιστώνεται ευρέως ότι ενθάρρυνε τους νέους συντηρητικούς.

Δεδομένης αυτής της προσοχής, ο Γκρέι ρωτήθηκε την Τρίτη αν περιμένει ότι οι δικηγόροι υπεράσπισης του Ρόμπινσον σκέφτονται να ζητήσουν της μεταφορά της διαδικασίας εκτός της κομητείας της Γιούτα σε άλλο μέρος της πολιτείας με την ελπίδα να διεξαχθεί πιο αμερόληπτη και δίκαιη δίκη. «Δεν μπορούσα να προβλέψω τι πρόκειται να κάνουν», απάντησε.