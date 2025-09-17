Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, ο κ. Σιάσος παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια, τον διεθνή προσανατολισμό του ιδρύματος και τις μέχρι σήμερα συμφωνίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Harvard, Columbia, Yale, Σορβόννη κ.ά.

Τέλος, ο Πρύτανης παρουσίασε την εξελισσόμενη επιδίωξη του ΕΚΠΑ να δημιουργήσει παράρτημα στην Κύπρο, γεγονός που ήδη βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στην κυπριακή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Πρύτανη κ. Σιάσο για την ενημέρωση και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους στόχους, οι οποίοι, λόγω της ιστορίας αλλά και της βαρύτητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι και πολιτειακοί στόχοι.