Η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ όπως ανέφερε σε μήνυμά και ο Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι «ένα ιστορικό βήμα το οποίο ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία μας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο».

«Αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι πρόκειται για μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, που ενδυναμώνει τους ακατάλυτους δεσμούς με την Ελλάδα και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ.

Ολόκληρη η δήλωσή του

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο.

Η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και καθιστά την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης.

Με την πιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ θεμελιώνονται οι βάσεις για την εδραίωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα καθιστούν τη χώρα μας αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα, και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ».

«Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο»

«Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της» δήλωσε η υπουργός Παιδείας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου.

Ολόκληρη η δήλωση

«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και ενισχύει τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Η παρουσία του ΕΚΠΑ εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό μας τοπίο και δημιουργεί νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους ερευνητές και την κοινωνία στο σύνολό της.

Παράλληλα, θεμελιώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Κύπρο, προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους ακατάλυτους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα οικοδομούμε ένα κοινό μέλλον βασισμένο στη γνώση, στη συνεργασία και στην αριστεία.

Ως Υπουργείο Παιδείας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την ανώτερη εκπαίδευση και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες, με όραμα η Κύπρος να αναδειχθεί σε κόμβο εκπαίδευσης και καινοτομίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο».

«Ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις 2 χώρες»

«Η Ελλάδα και η Κύπρος, με οδηγό την Παιδεία, γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας. Η ίδρυση του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις 2 χώρες» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη.

Ολόκληρη η δήλωση

«Η Ελλάδα και η Κύπρος, με οδηγό την Παιδεία, γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας. Η ίδρυση του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις 2 χώρες. Είναι ένα εγχείρημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση των δύο χωρών μας. Σχέση που έχει βαθιές ρίζες, κοινή γλώσσα και κοινό όραμα για την εκπαίδευση.

Είναι ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί επένδυση για το μέλλον των νέων Ελλάδος και Κύπρου. Συγχρόνως μας συγκινεί καθώς χιλιάδες Κύπριοι έχουν σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια και δη στο ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και ιστορικότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ανοίγει πλέον τα φτερά του εκτός συνόρων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Επιβεβαιώνεται ότι η ποιότητα και το κύρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων μπορούν να σταθούν επάξια σε διεθνές επίπεδο και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Θέλω να συγχαρώ θερμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη και συνεργασία.

Θέλω να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου στο υπουργείο παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους καθώς και όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την στήριξη του εγχειρήματος».

«Δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ΕΚΠΑ»

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος δήλωσε: «Δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ΕΚΠΑ. προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του».

Ολόκληρη η δήλωση

Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσεις, δόθηκε η σχετική άδεια και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έρχεται με παραρτήματά του στην Κύπρο.

Η χαρά μου δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι είμαι κι εγώ απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως από το ότι με τον τρόπο αυτό δηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Πανεπιστήμιο αυτό, που για δεκαετίες πολλές δεχόταν τους Κυπρίους απόφοιτους γυμνασίων, χωρίς εξετάσεις, στις διάφορες σχολές του. Αυτό, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, προστάτευσε το εθνικό μας φρόνημα αποτρέποντας τα σχέδια των Άγγλων για σπουδές στα Αγγλικά πανεπιστήμια, οπότε θα αμβλυνόταν και η εθνική αυτοσυνειδησία μας.

Ευχόμαστε κάθε πρόοδο στο ΕΚΠΑ, που είναι και δικό μας Πανεπιστήμιο.

Η ανακοίνωση της ίδρυσης παραρτήματος στο ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει από την ίδρυση του το 1837 ακατάλυτους και άρρηκτους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί στα αμφιθέατρά του εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών. Άλλωστε το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο άνοιξε τις πύλες του στη νοτιοανατολική Ευρώπη και επί έναν αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό πυλώνα εκπαίδευσης όλων των Ελλήνων.

Λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο και συνέβαλαν καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι πολλές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου έχουν αποφοιτήσει από το Ε.Κ.Π.Α..

Η ίδρυση Παραρτήματος του Ε.Κ.Π.Α. στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

H Κυπριακή κοινωνία σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εταιρεία ALCO στην Κύπρο, έχει πολύ θετική γνώμη για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο σε ποσοστό 87% των ερωτηθέντων πολιτών της Κύπρου. Επιπλέον, το 85% αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορία και φήμη, το 76% υψηλό κύρος πτυχίου και το 72% ποιότητα σπουδών, χαρακτηριστικά που επιζητούν οι Κύπριοι πολίτες.

Το Παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ). Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως. Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

Αναλυτικότερα οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας πλήρη επίγνωση της υψηλής αποστολής και της ιστορίας του Ιδρύματος προσβλέπει στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών του Ελληνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανακοινώνει την πρόθεση έναρξης των παρακάτω προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών τον Οκτώβριο του 2025.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): baag_cyprus@uoa.gr

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): cyprusprimedu@primedu.uoa.gr