Η ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί σταθμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έρχεται, μάλιστα, η ίδρυση αυτή σε μια περίοδο, που μια σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση κλονίζει τις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, εξαιτίας του περιβόητου καλωδίου, της ηλεκτρικής, δηλαδή, διασύνδεσης των δύο χωρών, με αφορμή τη δημόσια αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του έργου, και αναμένονται εξελίξεις.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει χρόνιους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς χιλιάδες κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών σπούδασαν σε αυτό και πολλές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου έχουν αποφοιτήσει από το ΕΚΠΑ, το οποίο δείχνει με την πρωτοβουλία αυτή υποδειγματική εξωστρέφεια. Εξάλλου, το αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) λειτουργεί στο ΕΚΠΑ με μεγάλη επιτυχία.

Το παράρτημα της Κύπρου περιλαμβάνει τέσσερις Σχολές και οκτώ Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και την Λάρνακα, και τα προγράμματα σπουδών είναι ήδη πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς Ελλάδας – Κύπρου. Η ίδρυση αυτού του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο τιμά το Πανεπιστήμιό μας και ιδιαίτερα τους εμπνευστές της, τον πρύτανη καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες κύπριους συναδέλφους τους , δίνοντας και το μήνυμα ότι οι πιο ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες κτίζονται με την παιδεία.

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός