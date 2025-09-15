Αύξηση – έστω και περιορισμένη – θα δουν το επόμενο έτος για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 15 χρόνια 671.586 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά στη σύνταξή τους.

Με την κυβερνητική εξαγγελία για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% κατά το 2026, ουσιαστικά «ξεπαγώνουν» οι συντάξεις για όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως από το αν διατηρούν προσωπική διαφορά ή όχι.

Η προσωπική διαφορά

Σύμφωνα με την εξειδίκευση του μέτρου από τους αρμόδιους υπουργούς, κατά το επόμενο έτος, θα δοθεί τουλάχιστον το 50% της προγραμματισμένης αύξησης των συντάξεων σε όλους όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά.

Αντιστοίχως από το 2027 θα δοθεί το 100% της αύξησης σε όλους και θα πάψει πλέον να υφίσταται προσωπική διαφορά στις συντάξεις.

Η αύξηση των συντάξεων για το 2026 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ του 2,3% και του 2,4% (καθορίζεται από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του δείκτη τιμών καταναλωτή διά δύο) και πρόκειται καταβληθεί τον Δεκέμβριο, με την εξόφληση των συντάξεων του μηνός Ιανουαρίου.

Με δεδομένα αυτά τα ποσά, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα λάβουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης, δηλαδή 1,15% ή 1,2%.

Τα ενδεχόμενα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αύξηση θα είναι μικρή και θα κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 ευρώ μηνιαίως για όσους διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω των 30 ευρώ. Δύο είναι τα ενδεχόμενα:

Πρώτον, η αύξηση της σύνταξης να ξεπερνά την προσωπική διαφορά ενός συνταξιούχου. Στην περίπτωση αυτή οι συνταξιούχοι θα λάβουν αναλογικό ποσό αύξησης της τάξης του 50% με 99%.

Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 10 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 20 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 67%. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83%.

Δεύτερον, η αύξηση να είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά. Τότε η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων θα πάρει το 50% της αύξησης και θα διατηρήσει το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

Παραδείγματος χάριν, αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 100 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ.

Τα στοιχεία

Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι υπάρχουν 671.586 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά. Από αυτούς, οι 279.970 έχουν εισόδημα από κύρια σύνταξη μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ. Αλλοι 228.548 έχουν εισόδημα 500-1.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και 141.139 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά παρά το γεγονός ότι η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ τον μήνα. Σε ό,τι αφορά το ύψος της προσωπικής διαφοράς, στους περισσότερους από τους συνταξιούχους (159.148 άτομα) κυμαινόταν από 100 έως 200 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κ.λπ.

Τα παραδείγματα

Στα παραδείγματα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας περιλαμβάνεται το σύνολο του οφέλους που θα αποκομίσουν οι συνταξιούχοι από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δηλαδή περιλαμβάνονται και οι φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ετσι, συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.