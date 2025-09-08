Ελάχιστες θα είναι οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά το 2026, μετά την κυβερνητική εξαγγελία για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% κατά το επόμενο έτος.

Κι αυτό εξαιτίας του μηχανισμού απομείωσης της διαφοράς ο οποίος «επιτρέπει» την απόδοση αύξησης, μόνο μετά τον μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς που διατηρεί οποιοσδήποτε συνταξιούχος.

Μικρές αυξήσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μικρή αύξηση από 10 έως 20 ευρώ αναμένεται να λάβουν όσοι συνταξιούχοι διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω των 30 ευρώ. Κι αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η ποσοστιαία αύξηση του 2026 θα είναι 2,5% και η σύνταξη του θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Ολόκληρη την ετήσια αύξηση στις συντάξεις τους θα λαμβάνουν – πλέον – όλοι οι συνταξιούχοι από το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στο ποσό της σύνταξής τους.

O υπολογισμός των αυξήσεων

Δύο είναι οι εκδοχές για το τρόπο που θα «λειτουργήσει» ο υπολογισμός των αυξήσεων για το 2026 μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη για την μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.

1. Πρώτον, να εφαρμοστεί αρχικώς η λογιστική απομείωση της προσωπικής διαφοράς όσων διαθέτουν κατά 50%. Ακολούθως υπολογίζεται το ποσό της ετήσιας αύξηση των συντάξεων για το 2026 και εφόσον αυτό ξεπερνά την εναπομείνασα προσωπική διαφορά, δίδεται το υπόλοιπο ως αύξηση της σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή οι αυξήσεις θα είναι πολύ χαμηλές και θα αφορούν περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι προσωπική διαφορά εξακολουθούν να διατηρούν περίπου 650.000 συνταξιούχοι, ενώ αυτοί που έχουν «υπόλοιπο» κάτω των 30 ευρώ πλησιάζουν τις 200.000.

2. Η δεύτερη εκδοχή εφαρμογής του μέτρου προβλέπει την χορήγηση του 50% της ετήσιας αύξησης του 2026 σε όλους όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά. Δηλαδή το 50% θα δοθεί και σε αυτούς που διαθέτουν προσωπική διαφορά υψηλότερη από την αύξηση του 2026 και με το προηγούμενο σύστημα δεν θα έβλεπαν καμία διαφορά στη σύνταξή τους.

Πάντως, η πλήρης εξειδίκευση του μέτρου αναμένεται να γίνει σήμερα από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, έτσι ώστε να είναι απολύτως σαφές τι θα πρέπει να αναμένουν οι συνταξιούχοι τον επόμενο χρόνο.

Πηγή: ot.gr