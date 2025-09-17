Κατά 25 μονάδες βάσης -όπως αναμενόταν- η Federal Reserve μείωσε τα επιτόκιά της, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Τώρα, όλοι στρέφουν το βλέμμα τους στη συνέντευξη του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ, που θα ακολουθήσει, αναζητώντας περισσότερα σημάδια για τα επόμενα βήματα.

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, ότι ο Πάουελ θα δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με το μεγάλο σχίσμα που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και τις εντεινόμενες προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει τις ισορροπίες στην Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), προκειμένου να ελέγχει τις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής.

Μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Fed, πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί απότομα, αλλά παραμένει χαμηλό. Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά και παραμένει κάπως υψηλός.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή δίνει προσοχή στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι ύφεσης για την απασχόληση έχουν αυξηθεί.

«Υποστηρίζοντας τους στόχους της και λαμβάνοντας υπόψη τη μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων, η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε 4% έως 4,25%.

Πηγή: ΟΤ.GR