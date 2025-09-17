«Η Ελλάδα είναι σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Αυτό επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού. Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό διότι η Ελλάδα γεωπολιτικά, μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.

Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την έκδοση σχετικών αδειών.

Το πρόγραμμα του Έλληνα ΥΠΕΞ στη Νέα Υόρκη

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο που θα διεξαχθεί για το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιήσει ακόμη συζητήσεις με μια σειρά ομολόγων, μεταξύ άλλων με της Αιγύπτου, της Αλγερίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Επιπρόσθετα, θα έχει ακόμη επαφές με την ελληνική ομογένεια και οργανώσεις, θα παρακαθίσει στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Θα διεξαχθούν ακόμη τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

Θα συμμετάσχει ακόμη στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Σειρά συναντήσεων και για την Παπαδοπούλου

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται από σήμερα στις ΗΠΑ. Αναμένεται να έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο και την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια.