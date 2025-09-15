Σε μια δύσκολη συγκυρία επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία. Ωστόσο η κρίση που πλήττει την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ίσως επισκιαστεί από τις διαδικασίες υποδοχής του Προέδρου των ΗΠΑ Και της συζύγου του, εκτιμά ο Guardian.

Οι συνθήκες αυτής της κρίσης είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες. Ο Πίτερ Μάντελσον απολύθηκε χωρίς τυπικότητες από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, μετά τη δημοσίευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων στα οποία προέτρεπε τον φίλο του Τζέφρι Έπσταϊν να αγωνιστεί για την πρόωρη αποφυλάκισή του το 2008.

Ο ίδιος ο Τραμπ, του οποίου η φιλία με τον Έπσταϊν τον έχει εκθέσει σε επιζήμια κριτική, θα ήθελε να συζητήσει λιγότερο από όποια άλλο ζήτημα την υπόθεση Επστάιν.

Σημαντική η εικόνα για τον Τραμπ

«Και οι δύο πλευρές θα θέλουν να προχωρήσουν μετά την αποχώρηση του Μάντελσον από την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Μάικλ Μάρτινς, πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ που εργάστηκε στην πρεσβεία κατά την τελευταία επίσημη επίσκεψη του Τραμπ. «Για τον πρόεδρο Τραμπ, το πιο σημαντικό θα είναι η εικόνα. Θέλει να φαίνεται πολύ προεδρικός. Θα δώσει μεγάλη σημασία στη συνάντησή του με τον βασιλιά και τη μοναρχία γενικότερα. Πάνω απ’ όλα, θέλει αυτό το στοιχείο της εικόνας».

Λαμπρές τελετές στο Γουίντσορ

Δεν θα λείψουν οι λαμπρές τελετές που αγαπά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του. Αυτός και η σύζυγός του, Μελάνια, θα γίνουν δεκτοί από την τιμητική φρουρά σε μια έντονα τελετουργική υποδοχή, στο Κάστρο του Γουίντσορ, όπου θα φιλοξενηθούν από τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κάθριν της Ουαλίας.

Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης Τραμπ

Ο Τραμπ θα παραστεί σε επίσημο δείπνο με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας και ανώτερους υπουργούς την Τετάρτη το βράδυ, πριν μεταβεί στο Chequers την Πέμπτη για μια επιχειρηματική δεξίωση, ένα γεύμα εργασίας και μια συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό.

Επιδείξεις και συμφωνίες

Θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές επιδείξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής επίδειξης των Red Arrows, και θα γίνουν ανακοινώσεις για επενδυτικές συμφωνίες, όπως μια τεχνολογική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου και μια συμφωνία για την πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει το Λονδίνο

Η Σοφία Γκαστόν, αναλύτρια στο Κέντρο Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας του King’s College του Λονδίνου, δήλωσε: «Η Βρετανία είναι μία από τις λίγες χώρες που η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί σοβαρό συνεργάτη στον τομέα της τεχνολογίας, και η απόφαση να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τις αμερικανικές τάσεις στην καινοτομία παρά με τα ρυθμιστικά πλαίσια της ΕΕ έχει αναγνωριστεί στην Ουάσινγκτον.

Ο πρωταρχικός στόχος της επίσημης επίσκεψης είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί του Προέδρου των ΗΠΑ με την Βρετανία.

Φρενήρεις προετοιμασίες

Κάτω από τις φρενήρεις προετοιμασίες κρύβεται ένα τεράστιο κενό στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης – σε μια εποχή που οι εξωτερικές υποθέσεις είναι ένας από τους λίγους τομείς στους οποίους ο Starmer θεωρείται ευρέως ότι έχει αποδώσει καλά. Η αποχώρηση του Λόρδου Μάντελσον αφήνει την κυβέρνηση να φιλοξενεί μια προεδρική επίσημη επίσκεψη χωρίς πρεσβευτή των ΗΠΑ, με τον αναπληρωτή, James Roscoe, να αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα.

Οι επικρατέστεροι για τη διαδοχή Μάντελσον

Βρετανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εκφράσει δημοσίως την άποψή του σχετικά με τους υποψηφίους για τη διαδοχή του Μάντελσον. Αρκετοί ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει την πρώην πρέσβη Κάρεν Πιρς, η οποία έχει αναλάβει πλέον το ρόλο της απεσταλμένης του Ηνωμένου Βασιλείου. «Σίγουρα υπήρχαν συζητήσεις για να παραμείνει η Κάρεν για περισσότερο καιρό, επειδή ήταν πολύ αγαπητή από όλους», δήλωσε μια πηγή της βρετανικής κυβέρνησης. Μια άλλη πηγή ανέφερε: «Οι άνθρωποι του Τραμπ έχουν ήδη ενημερώσει την πρεσβεία και το Νο 10 ότι θέλουν την επιστροφή της Κάρεν Πιρς».

Οι υποστηρικτές της Pierce πιστεύουν ότι έχει χάσει την εύνοια της Downing Street λόγω της φαινομενικής της εγγύτητας με τη Sue Gray, την πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Νο 10, η οποία έχασε τη διαμάχη για την εξουσία με τον στενότερο σύμβουλο του Starmer, Morgan McSweeney. Μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση είναι ο πρώην υπουργός Mark Sedwill και ο απερχόμενος επικεφαλής της MI6, Richard Moore. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Jonathan Powell, φέρεται επίσης να είναι υποψήφιος.

Οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζουν ένα άλλο πιθανό εμπόδιο. Ο Τραμπ αναχωρεί για το Λονδίνο, ενώ η κυβέρνησή του ταλαντεύεται από τη δολοφονία του συνεργάτη του και ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η δολοφονία του Κερκ έχει πυροδοτήσει προειδοποιήσεις από τη δεξιά σχετικά με τη μισαλλοδοξία και την υπονόμευση της ελευθερίας του λόγου. Αν ο Τραμπ ήθελε να κάνει μια επιθετική κίνηση, θα μπορούσε – όπως ο αντιπρόεδρός του, JD Vance – να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να επιτεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το θέμα.

Βρετανοί αξιωματούχοι και αναλυτές είναι αισιόδοξοι ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Προφανώς του αρέσει η βασιλική οικογένεια. Του αρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Ed Owen, πρώην ειδικός σύμβουλος κατά τη διάρκεια της θητείας του New Labour και τώρα επισκέπτης ερευνητής στο κεντροαριστερό αμερικανικό think tank Third Way. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έρθει και θα αρχίσει να κηρύττει για την ελευθερία του λόγου. Δεν νομίζω ότι είναι ο τύπος του».

Με διαδηλώσεις κατά Τραμπ και χωρίς κοινοβούλιο

Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν θα περάσει πολύ χρόνο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του σημαίνει ότι θα αποφύγει τις μεγάλες διαδηλώσεις που διοργανώνονται στην πρωτεύουσα και θα παρακάμψει οποιαδήποτε διαμάχη προκύψει από την επίσκεψή του στο κοινοβούλιο. Η Βουλή των Κοινοτήτων θα βρίσκεται σε διακοπές, γεγονός που ακυρώνει οποιοδήποτε ενδεχόμενο ο πρόεδρος να απευθυνθεί στους βουλευτές.

Παρ’ όλα αυτά, για τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, ενώ η κυβέρνηση του Starmer περνά από κρίση σε κρίση. «Είναι τυχεροί που πλησιάζει η διακοπή των εργασιών», δήλωσε ένας συνήθως πιστός βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, ο οποίος ήταν εξοργισμένος από τις εξελίξεις των τελευταίων δύο εβδομάδων. «Αν οι βουλευτές περνούσαν τις επόμενες εβδομάδες στο κοινοβούλιο, θα υπήρχαν πραγματικά προβλήματα».

Η πτώση του Μάντελσον και της πρώην αναπληρώτριας πρωθυπουργού Άντζελα Ρέινερ έχει αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση, ενώ η ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου έχει δημιουργήσει στον πρωθυπουργό αρκετούς νέους εχθρούς. Η απόσπαση της προσοχής είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται – και το τσίρκο του Τραμπ είναι η μεγαλύτερη απόσπαση προσοχής από όλες, καταλήγει ο Guardian.