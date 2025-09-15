«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο κ. Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου, που φιλοξενεί μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Την υπόδειξη αυτή έκανε προς το Ισραήλ ο αμερικανός πρόεδρος χθες Κυριακή, μερικά 24ωρα μετά την επιδρομή του Νετανιάχου κατά του Κατάρ και συγκεκριμένα κατά στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

Δεν πλήττονται οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ

Παρά τις υποδείξεις του Προέδρου των ΗΠΑ στο Ισραήλ και την έκφραση έντονης δυσαρέσκειας από μέρους του, η αμερικανική διπλωματία έκανε σαφές πως η ενέργεια αυτή του Ισραήλ παρότι σχολιάστηκε αρνητικά από τις ΗΠΑ, δεν πρόκειται να πλήξει τις μεταξύ τους σχέσεις.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Διεθνής κατακραυγή

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.