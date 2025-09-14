Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει αύριο Δευτέρα 15/9 στην Ουάσιγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το 10ημερο ταξίδι του για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και την Νέα Υόρκη όπου θα βραβευτεί από το Ιδρυμα Τζον Τέμπλετον και θα έχει συναντήσεις με ομογενείς.

Στο ταξίδι του ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα συνοδεύεται από τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου στην Αθήνα Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο και τον Μέγα Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο.