Πριν από δύο μήνες, η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε πως το 2003, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει μια ευχετήρια κάρτα στον Τζέφρι Επστάιν για τα 50ά του γενέθλια, κατόπιν αιτήματος της συνεργάτιδας του τελευταίου, Γκιλέιν Μάξγουελ. Η Μάξγουελ είχε τότε την ιδέα να συντάξει ένα βιβλίο με ευχές από φίλους του εκατομμυριούχου Επστάιν.

Το δημοσίευμα αυτό ακολούθησε μια μήνυση του Τραμπ κατά των δύο δημοσιογράφων που το υπέγραψαν, αλλά και κατά του ιδιοκτήτη της εφημερίδας και φίλου του, Ρούπερτ Μέρντοχ, για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο αμερικανός πρόεδρος ζήτησε αποζημίωση άνω των 10 εκατ. δολαρίων, ισχυριζόμενος ότι δεν έστειλε ποτέ ευχές στον Επστάιν.

Την περασμένη Δευτέρα (8/9), η επίμαχη ευχετήρια κάρτα – μαζί με το υπόλοιπο «βιβλίο γενεθλίων» του Επστάιν – είδαν το φως της δημοσιότητας, έπειτα από ανάρτηση των Δημοκρατικών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην πλατφόρμα Χ, με το σχόλιο «Ιδού». Έκτοτε, ο Τραμπ, η ομάδα του και οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι δεν έγραψε την κάρτα ο ίδιος και ότι η υπογραφή είναι πλαστή.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίησή της, δύο νέα στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν την αυθεντικότητα της κάρτας: πρώτον, παραδόθηκε από την περιουσία του Επστάιν, πράγμα που υποδηλώνει ότι βρισκόταν στην κατοχή του. Και δεύτερον, φέρει την υπογραφή «Ντόναλντ», η οποία φαίνεται να ταιριάζει με άλλες επίσημες υπογραφές του Τραμπ από την ίδια περίοδο.

Πέραν αυτού του γεγονότος, που αποτελεί αναμφίβολα μια εξέλιξη στην υπόθεση της εμπλοκής του αμερικανού προέδρου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν – ένα θέμα που απασχολεί την αμερικανική κοινωνία και ιδιαίτερα τους υποστηρικτές του Τραμπ -, τα αμερικανικά μέσα έχουν εξάγει μια σειρά από συμπεράσματα, μετά τη δημοσιοποίηση των επίμαχων εγγράφων.

1. Πληθαίνουν οι αμφισβητήσιμοι ισχυρισμοί του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τους τελευταίους μήνες, έχει προβεί σε μια σειρά από φαινομενικά παράξενες δηλώσεις και αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση Επστάιν. Αυτές περιλαμβάνουν την απότομη αλλαγή της στάσης της κυβέρνησής του σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων (καθώς επρόκειτο για προεκλογική του υπόσχεση), την ψευδή άρνησή του ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόνταϊ και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τον είχαν ενημερώσει πως το όνομά του εμφανιζόταν στα έγγραφα και τη διστακτική του παραδοχή ότι ο Επστάιν είχε στρατολογήσει μια κοπέλα που εργαζόταν στην ιδιοκτησία του στο Mar-a-Lago.

Η ευχετήρια κάρτα προς τον Επστάιν φαίνεται να προστίθεται σε αυτή τη σειρά περιστατικών. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν ο Τραμπ την έγραψε ή/και υπέγραψε, ούτε αν σχεδίασε το σκίτσο με το γυναικείο σώμα, που περιλαμβάνει. Όμως, όπως σημειώθηκε, τα στοιχεία συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, ο Τραμπ για να στηρίξει τον ισχυρισμό της «πλαστής κάρτας», είχε αρνηθεί ότι ζωγραφίζει, γεγονός που επίσης αποδείχθηκε αναληθές, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετά σκίτσα του, μερικά από τα οποία έχουν μάλιστα πουληθεί σε δημοπρασίες.

Το CNN σημειώνει πως η υπόθεση είναι «ιδιαίτερα περίεργη», καθώς η κάρτα «δε θα φαινόταν τόσο καταδικαστική για τον Τραμπ, εκ πρώτης όψεως, σε σχέση με όσα ήδη γνωρίζουμε για αυτόν». Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι δύο μεγιστάνες ήταν φίλοι μέχρι το 2004, όταν η σχέση τους διακόπηκε για διάφορους λόγους – πριν δηλαδή γίνουν γνωστά τα εγκλήματα του Επστάιν. «Ο ίδιος ο Τραμπ, με τους χειρισμούς του, έδωσε από τη Δευτέρα περισσότερους λόγους να αμφισβητούμε τη σχέση του με τον Επστάιν», γράφει χαρακτηριστικά το αμερικανικό δίκτυο.

2. Το άλλο ενδιαφέρον έγγραφο από το «βιβλίο γενεθλίων»

Ακόμα ένα έγγραφο από το «βιβλίο γενεθλίων» προκάλεσε αίσθηση. Πρόκειται για φωτογραφία του Επστάιν, στην οποία κρατά μια υπερμεγέθη επιταγή 22.500 δολαρίων, που παρουσιάζεται ως πληρωμή από τον Τραμπ προς τον ίδιο. Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται πως ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και σωματεμπορία «πουλάει μια κοπέλα» στον Τραμπ.

Οι New York Times επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το πλήρες πλαίσιο της φωτογραφίας και ενδεχομένως να πρόκειται για ένα χυδαίο αστείο, στο οποίο ο Τραμπ δεν συμμετείχε ενεργά, πέρα από την αναφορά του ονόματός του. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δείχνει ότι το όνομά του εμφανίζεται στα έγγραφα του Επστάιν, με τρόπους που ο Λευκός Οίκος θα προτιμούσε να μη χρειαστεί να εξηγήσει.

3. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να «πλήξουν» τον Τραμπ

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αποτελεί από μόνη της μια ενδιαφέρουσα πολιτική ιστορία. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής αποφάσισαν να προλάβουν την επίσημη ανακοίνωση, αναρτώντας τη φωτογραφία της επιστολής στο Χ, πιθανώς εξαιτίας της δημοσιότητας που είχε πάρει το δημοσίευμα της WSJ τον Ιούλιο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, επέκρινε την κίνηση, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς για «επιλεκτική δημοσιοποίηση υλικού πριν την επίσημη αποδέσμευση». Βέβαια, και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν στο παρελθόν επιδοθεί σε αντίστοιχες ενέργειες, ιδίως στις έρευνες για τους Μπάιντεν, κατά την προηγούμενη σύνθεση του Κογκρέσου.

Ο Guardian εκτιμά πως η πρωτοβουλία των Δημοκρατικών υποδηλώνει ότι σκοπεύουν να «παίξουν σκληρά» με τα αρχεία του Επστάιν. Το CNN, από την πλευρά του, προειδοποιεί ότι πρόκειται για ζήτημα που υπερβαίνει τις κομματικές σκοπιμότητες, και ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εκληφθεί ως πολιτική εκμετάλλευση.