Την παύση από τα καθήκοντα του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, του Πίτερ Μάντελσον, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, εξαιτίας αποκαλύψεων για την προσωπική, φιλική σχέση που είχε ο Μάντελσον με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για μαστροπεία και κακοποίηση ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Η φιλία μεταξύ των δύο ανδρών ήρθε στο προσκήνιο αφότου τα Δημοκρατικά μέλη της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δημοσίευσαν το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν για τα 50ά γενέθλια, στο οποίο ο Μάντελσον τον αποκάλεσε «τον καλύτερό μου φίλο» σε ένα χειρόγραφο σημείωμα.

Στη συνέχεια ήρθαν στην επιφάνεια από την βρετανική Sun διάφορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε ανταλλάξει ο Μάντελσον με τον Έπσταϊν όσο αυτός ήταν στην φυλακή το 2008 για μαστροπεία ανηλίκου, και στα οποία πίεζε τον φίλο του να παλέψει για να πάρει πρόωρη αποφυλάκιση.

Σε ένα email ο Μάντελσον είχε γράψει: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι σου κι εγώ αισθανόμαστε απελπισία και οργή για ό,τι έχει συμβεί. Ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό απλά δεν θα μπορούσε να γίνει στην Βρετανία. Πρέπει να είσαι απίστευτα ανθεκτικός, να αγωνιστεί για την πρόωρη αποφυλάκιση σου και να σταθείς με φιλοσοφική διάθεση απέναντι σε αυτό όσο περισσότερο μπορείς. Όλα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία και θα μπορούσες να βγεις από αυτό και ακόμα πιο δυνατός».

Σημειώνεται ότι μετά την αποκάλυψη του «βιβλίου γενεθλίων», ο Μάντελσον είχε δηλώσει λίγο πριν την διαρροή των email ότι πιθανότατα θα αποκαλυφθούν ενοχλητικές λεπτομέρειες της φιλίας που διατηρούσε με τον Έπσταϊν, όμως όπως συμπλήρωσε ο ίδιος δεν είχε γίνει ποτέ μάρτυρας κανενός αδικήματος απο την πλευρά του πρώην φίλου του.

Η αποκάλυψη της σχέσης Έπσταϊν- Μάντελσον όμως δεν μπορούσε να περάσει έτσι από τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οποίος κατά την τοποθέτηση του Μάντελσον στην πρεσβεία είχε υποστηρίξει ότι είχαν γίνει όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι σχετικά με το παρελθόν του νέου πρέσβη.