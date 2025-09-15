Στιγμές του περασμένου Φεβρουαρίου ξαναθυμήθηκαν οι κάτοικοι σε Αμοργό και Σαντορίνη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν ο σεισμογράφος κατέγραψε σεισμική δόνηση, που σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε μέγεθος 3,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,8 χλμ. και η δόνηση είχε επίκεντρο 14 χλμ. νότια νοτιοδυτικά από την Αρκεσίνη της Αμοργού.

Η σύνδεση με το μπαράζ του Φεβρουαρίου

Στον σεισμό αναφέρθηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, αναφέροντας πως περιμένουμε σεισμική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη περιοχή στην οποία παρατηρήθηκε η μεγάλη κρίση με τους αλλεπάλληλους σεισμούς, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, αν και τόνισε πως στην περιοχή αναμένεται σεισμική δραστηριότητα. «Δεν είναι ανησυχητικός. Είναι μέσα στο πρόγραμμα τέτοιοι σεισμοί, μετά τη μεγάλη κρίση του Φεβρουαρίου. Περιμένουμε σεισμούς έως 5 Ρίχτερ στην περιοχή» σημείωσε ο γεωλόγος.