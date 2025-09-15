Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εξωτερικής ειδησεογραφίας, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις θέσεις και τις προθέσεις Πούτιν και ΝΑΤΟ, μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Πολωνία. Τι τρομάζει περισσότερο την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Πολωνία: Η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ» θα ακούσετε:

0:26 Τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα.

Τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα. 1:38 Το μήνυμα που εκπέμπει η επέμβαση συμμαχικών δυνάμεων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Το μήνυμα που εκπέμπει η επέμβαση συμμαχικών δυνάμεων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. 2:17 Οι βλέψεις του Πούτιν και η στρατιωτική άσκηση που προκαλεί φόβο στην Πολωνία.

Οι βλέψεις του Πούτιν και η στρατιωτική άσκηση που προκαλεί φόβο στην Πολωνία. 3:24 Ο ρόλος της Λευκορωσίας: Ποιο μέρος επιλέγει;

Ο ρόλος της Λευκορωσίας: Ποιο μέρος επιλέγει; 3:46 Η απόρριψη του ρώσου προέδρου στον Τραμπ και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην Αλάσκα.

Η απόρριψη του ρώσου προέδρου στον Τραμπ και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην Αλάσκα. 4:39 Πόσο ενωμένους βρίσκει τους διατλαντικούς συμμάχους η επίθεση της Ρωσίας.

Πόσο ενωμένους βρίσκει τους διατλαντικούς συμμάχους η επίθεση της Ρωσίας. 5:33 Οι ζώνες κινδύνου μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας.

Οι ζώνες κινδύνου μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. 6:54 Οι πιθανότητες για νέο μέτωπο σε νατοϊκό έδαφος από τη Ρωσία.

Οι πιθανότητες για νέο μέτωπο σε νατοϊκό έδαφος από τη Ρωσία. 7:31 Η διπλωματική ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια