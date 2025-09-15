Όσοι είδαν τη σειρά Adolescence στο Netflix δύσκολα μπορούν να ξεχάσουν την ερμηνεία του 15χρονου Όουεν Κούπερ, που χθες είδε τους κόπους του να ανταμείβονται κερδίζοντας το βραβείο Emmy για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας.

Στη σειρά ο Κούπερ υποδύεται τον Τζέιμι, έναν 13χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του. Ο Κούπερ, που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην υποκριτική, δέχτηκε την πρόκληση και αποδείχτηκε ότι σωστά έπραξε.

«Όταν ξεκίνησα τα μαθήματα υποκριτικής πριν από μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν ότι θα βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ. Το να στέκομαι εδώ είναι… ουάου, είναι τόσο σουρεαλιστικό. Νομίζω ότι απόψε αποδεικνύεται πως αν ακούς, αν συγκεντρώνεσαι και αν βγαίνεις από το comfort zone σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα στη ζωή. Ποιος νοιάζεται αν ντροπιαστείς; Τα πάντα είναι δυνατά. Πριν τρία χρόνια δεν ήμουν τίποτα, και τώρα είμαι εδώ» είπε στην ευχαριστήρια ομιλία του.

Ο 15χρονος ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές του και τους παραγωγούς. «Μπορεί το όνομά μου να βρίσκεται πάνω σε αυτό το βραβείο, αλλά στην πραγματικότητα ανήκει στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες».

Ο Κούπερ έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Σκοτ Τζάκομπι, ο οποίος σε ηλικία 16 ετών είχε κερδίσει Emmy το 1973 για το «That Certain Summer».

Η Ροξάνα Ζαλ παραμένει η νεότερη ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ Emmy. Ήταν μόλις 14 ετών όταν απέσπασε το βραβείο το 1984 για το Something About Amelia.

Το «τυχερό παπάκι» τού έφερε όντως τύχη

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Όουεν Κούπερ είναι ο Τζέικ Τζίλενχαλ. Ο 15χρονος δεν πίστευε ποτέ ότι θα τον συναντήσει και όταν αυτό έγινε η έκπληξη και η χαρά του αποτυπώθηκαν στο πρόσωπό του.

Σε βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζίλενχαλ χάρισε στον Κούπερ το «τυχερό παπάκι» που του είχε δοθεί όταν ήταν υποψήφιος για Όσκαρ.

«Είμαι ενθουσιαμένος» είπε ο ηθοποιός πριν συναντήσει τον Όουεν. «Έχω ένα δώρο για σένα, ένας φίλος μου μού το έστειλε αυτό το τυχερό παπάκι όταν προτάθηκα για Όσκαρ. Στο δίνω για να σου φέρει τύχη. Μιλάει τόσο πολύ για μένα που είπα να περάσω να τον δω» είπε.

Σάρωσε τα Emmy το Adolescence

