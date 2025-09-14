Μια πρόταση του παρουσιαστή του Fox News Brian Kilmeade για τους άστεγους με ψυχικά προβλήματα προκάλεσε οργή και αντιδράσεις.

Το σχόλιο στην εκπομπή Fox & Friends έγινε την ώρα που οι συμπαρουσιαστές του Kilmeade, Ainsley Earhardt και Lawrence Jones, συζητούσαν για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα Iryna Zarutska μέσα στο τρένο.

Οι παρουσιαστές υποστήριξαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος είχε πλούσιο ποινικό μητρώο και διαγνωσμένη ψυχική ασθένεια, έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από τους δρόμους πολύ πριν συμβεί η τραγωδία.

«Ακούσια θανατηφόρα ένεση, απλά σκοτώστε τους»

Ο Jones σχολίασε ότι το περιστατικό είναι «μόνο ένα παράδειγμα» και πρόσθεσε: «Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα και δεν είναι θέμα χρημάτων». Υποστήριξε ότι έχουν δαπανηθεί «δισεκατομμύρια» για την ψυχική υγεία και τον άστεγο πληθυσμό, αλλά «πολλοί δεν θέλουν να μπουν στα προγράμματα» και «δεν θέλουν» να αναζητήσουν την απαραίτητη βοήθεια. «Δεν μπορείς να τους δώσεις επιλογή», συνέχισε. «Ή θα δεχτούν τους πόρους που τους προσφέρουμε ή θα καταλήξουν στη φυλακή. Έτσι πρέπει να είναι τώρα».

Τότε ο Kilmeade παρενέβη με μια σοκαριστική πρόταση, διακόπτοντας τον Jones και λέγοντας: «Ή, εε, ακούσια θανατηφόρα ένεση. Ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους». Οι συμπαρουσιαστές του προσπέρασαν το σχόλιο χωρίς να το σχολιάσουν και συνέχισαν τη συζήτηση.

Το σχετικό απόσπασμα έγινε viral και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, σχολίασε στο X παραθέτοντας βιβλικό απόφθεγμα: «Όποιος κλείνει τα αυτιά του στις κραυγές των φτωχών, κι όταν ο ίδιος φωνάξει, δεν θα εισακουστεί».