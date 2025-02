Το Paradise (Disney+) είναι μια ακόμα σειρά σχετικά το 1% του πλανήτη, όμως ο δημιουργός της, ο σπουδαίος Dan Vogelman (This is Us, Life Itself), μας προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από πλάνα αφθονίας και καπιταλιστικού κυνισμού. Στήνει μια πόλη μόνο για εκλεκτούς, μια κοινωνία που έχει τα πάντα και είναι προστατευμένη από κάθε είδους απειλή μέχρι που ταράζεται συθέμελα από ένα απροσδόκητο και αναπάντεχο έγκλημα. Όλα τα στοιχεία για ένα καθηλωτικό whodunit σίριαλ βρίσκονται μπροστά μας, όμως αυτό είναι απλώς η αφορμή για να απολαύσουμε ένα δυστοπικό πολιτικό και ψυχολογικό θρίλερ, εφιαλτικά επίκαιρο, δομημένο με αφηγηματική μαεστρία και περίτεχνα flashbacks. Παρακάτω ακολουθεί μια συζήτηση με δύο από τους πρωταγωνιστές και μια σύντομη παρουσίασή του (χωρίς spoilers).

«Πολλοί ρωτούν ‘‘τελικά τι είναι το Paradise: η ιστορία ενός εγκλήματος ή μια σειρά που κάνει ένα αιχμηρό πολιτικό σχόλιο για το σήμερα;’’. Για μένα, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το Paradise είναι και τα δύο», θα πει αποκλειστικά στο ΒΗΜΑ ο Sterling K. Brown, πρωταγωνιστής της σειράς και ηθοποιός που γνωρίζει καλά τους κόσμους που δημιουργεί ο Vogelman καθώς έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί του (This Is Us).

Για έναν σπάνιο συνδυασμό μιας πλοκής «που σοκάρει συνεχώς τους θεατές και τους προκαλεί να κάνουν εικασίες σχετικά με το ποιος είναι ο δράστης του εγκλήματος» αλλά και μιας ιστορίας «που είναι πυκνή σε συναισθήματα», κάνει λόγο η Julianne Nicholson, η οποία υποδύεται έναν από τους πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες της σειράς, τη Sinatra (πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή όταν αποκαλύπτεται πώς πήρε αυτό το προσωνύμιο) μια μεγιστάνα της τεχνολογίας και το πραγματικό αφεντικό της ιδιαίτερης αυτής πόλης.

Take me down to the Paradise City

Από τις πρώτες κιόλας σκηνές καταλαβαίνεις ότι η πόλη Paradise που έδωσε και το όνομά της στη σειρά περιγράφει μια απολύτως τακτοποιημένη και ελεγχόμενη κοινωνία, βγαλμένη από τις σελίδες των μυθιστορημάτων του J.G.Ballard: ένας τόπος μόνος για εκλεκτούς, μονότονος μέσα στην τελειότητά του, μα και με ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας που γεννούν απορία, όπως αυτό το βραχιολάκι που φορούν όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι φωτεινές ενδείξεις στις στάσεις των λεωφορείων ότι «η ανατολή του ήλιου θα αναβληθεί κατά δύο ώρες λόγω εργασιών συντήρησης».

Η Paradise είναι μια τεχνητή πόλη η οποία δημιουργήθηκε στα έγκατα μιας οροσειράς, όταν πλέον η κατάσταση στον πλανήτη ήταν οριακή και η ανθρωπότητα δεν μπορούσε να επιβιώσει. Στο Paradise ωστόσο ζουν μόλις 25.000 άνθρωποι, οι πιο επιφανείς και οικονομική ισχυροί της Γης – η τύχη του υπόλοιπου πληθυσμού δεν υπήρξε καλή.

Μια ασάλευτη Κιβωτός στα σωθικά της Γης, μια πόλη που από το όνομά της και μόνο κουβαλά την υπόσχεση μιας ελπίδας, αλλά στην πραγματικότητα είναι και ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με το πένθος και το τραύμα: όσοι βρίσκονται εκεί αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους αγαπημένα πρόσωπα.

Με το δικό του προσωπικό πένθος παλεύει ο Xavier Collins, επικεφαλής ασφαλείας του Cal Bradford (James Marsden), Προέδρου της Paradise και πρώην προέδρου των ΗΠΑ (όσο ακόμα υπήρχαν κράτη στην Γη). «Ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύω ή πιστεύω οι άλλοι ότι μπορώ να κάνω. Ο χαρακτήρας του Xavier μού προσέφερε αυτή την ευκαιρία και ήμουν φυσικά πολύ χαρούμενος που είχε δημιουργηθεί από τον Vogelman», σημειώνει ο Sterling K. Brown. «Σε αντίθεση με άλλους ρόλους που έχω υποδυθεί, αυτός ο ήρωας είναι πολύ σιωπηρός και κλειστός σαν στρείδι όσον αφορά την εξωτερίκευση των συναισθημάτων του», συμπληρώνει.

Παιχνίδια εξουσίας

Σε αυτή την πόλη κάνει ουσιαστικά κουμάντο η Sinatra, η βασική και κύρια χρηματοδότρια του συγκεκριμένου project. Ο τρόπος που μιλά και φέρεται γεννά αμέσως συνδέσεις με τους σύγχρονους ολιγάρχες της τεχνολογίας, συνδέσεις που γίνονται ακόμα πιο ισχυρές όταν προστίθεται στο κάδρο η δυναμική της σχέσης της με τον Πρόεδρο, ενός αφοπλιστικά όμορφου και κτηνωδώς ανόητου πρώην ενοίκου του Λευκού Οίκου.

«Μου αρέσει πολύ που είναι η ‘‘κακιά’’ της ιστορίας, ταυτόχρονα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Όσο μαθαίνουμε περισσότερα για εκείνη, τόσο αναρωτιόμαστε ‘‘είναι τελικά τόσο κακιά;’’», λέει η Nicholson. Πράγματι στο δεύτερο επεισόδιο, όταν μέσα από flashback μαθαίνουμε περισσότερα για το παρελθόν της τη βλέπουμε να είναι «ανέμελη, αισιόδοξη, γεμάτη ενθουσιασμό για τη ζωή που ανοίγεται μπροστά της», θα πει η Nicholson. Ωστόσο, βιώνει κι αυτή μια τραυματική, η οποία μένει ανεπούλωτη. Αυτό το γεγονός την καθορίζει και υπαγορεύει όλες τις μετέπειτα αποφάσεις της. «Όταν έχεις τόσα λεφτά μπορείς να προστατέψεις οποιοδήποτε. Όμως ακόμα και αυτό μπορεί να μην φτάνει. Και αυτή η ανεπάρκεια την ‘‘σκοτώνει’’», προσθέτει η Nicholson.

Για την ίδια, ο συγκεκριμένος ρόλος αλλά και η προοπτική της συνεργασίας με τον Vogelman ήταν οι βασικοί παράγοντες για να αποφασίσει να γίνει μέρους του καστ. «Ο Dan είναι ο καλύτερος. Είναι πολύ ταλαντούχος, μα παραμένει ταπεινός και προσγειωμένος. Ήταν πάντα εκεί, σε όλα τα στάδια δημιουργίας της σειράς και μάς μετέδιδε τον ενθουσιασμό του», θα σχολιάσει.

Paradise: Γραμμένο 10 χρόνια πριν, μα εξαιρετικά επίκαιρο

Ο Vogelman έγραψε τη σειρά περίπου δέκα χρόνια πριν, παρόλα αυτά οι ομοιότητες με πρόσωπα και καταστάσεις του σήμερα είναι τρομακτικές. Αυτό σημειώνει και ο Brown, ο οποίος παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς ένιωθε μια άνεση επειδή το σενάριο του Paradise είχε ακόμα κάποια απόσταση από την πραγματικότητα.

«Ξέρεις, πίστευα ότι όλα αυτά είναι μακριά μας. Όχι πολύ μακριά μας αλλά σίγουρα δεν τα ζούμε. Πλέον δεν νιώθω έτσι. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες είναι σαν να έχουμε διανύσει όλη αυτήν την απόσταση και το Paradise να μιλάει για το ‘‘τώρα’’».

Ως ένα βαθμό, ωστόσο, ήταν αναπόφευκτο να δημιουργηθούν όλοι αυτοί οι παραλληλισμοί. Μπορεί να μην είναι μια αμιγώς πολιτική σειρά το Paradise, όμως στον πυρήνα του περιέχει κατ’ εξοχήν πολιτικά ερωτήματα με κυριότερο αυτό σχετικά με το ποια είναι φύση της εξουσίας.

Όπως θα πει και ο πρωταγωνιστής μας: «Όταν θες να χτίσεις από το μηδέν μια νέα κοινωνία με αυστηρές ιεραρχικές δομές, αργά ή γρήγορα θα έρθουν ρήξεις και συγκρούσεις, είτε βρίσκεσαι σε μια ‘‘ιδανική πόλη’’ όπως το Paradise είτε οπουδήποτε αλλού».

INFO

Το Paradise προβάλλεται αποκλειστικά στο Disney+. Νέο επεισόδιο διαθέσιμο κάθε Τρίτη.