Μετά από κυοφορία πολλών ημερών τελικά αποφάσισε ο Πρωθυπουργός το πρόσωπο που θα είναι γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ. Έπειτα από τον απροσδόκητο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου που σόκαρε όλους, υπήρξε έντονο παρασκήνιο για τον αντικαταστάτη του.

Τελικά, στο Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισαν να δώσουν τα ηνία στον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος ενημερώθηκε σχετικά προχθές το βράδυ. Η συνεδρίαση της ΚΟ θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή και πιθανότατα δεν θα στηθεί κάλπη, αλλά θα οριστεί δια βοής.

Η επιλογή Μαξ. Χαρακόπουλου έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι βουλευτής που εκλέγεται από το 2004, προέρχεται από την αγροτική περιοχή της Λάρισας και κατά καιρούς ασκεί κριτική στην κυβέρνηση πάντα στηρίζοντας τους αγρότες και είναι και καραμανλικός. Και όπως είπε έμπειρος βουλευτής, «ο Μάξιμος τους λύνει πολλά προβλήματα» και τους ανοίγει πόρτες και στην Εκκλησία, με την οποία έχει άριστη σχέση, ειδικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

***

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Ανδρουλάκης

Ήταν η πρώτη φορά που ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να μείνει τόσες πολλές μέρες στην Θεσσαλονίκη. Με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είναι στην πόλη από την περασμένη Τετάρτη, είχε πλούσιο πρόγραμμα και μας έδωσε και την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι είναι και βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης. Αν και για να είμαι δίκαιος ανεβαίνει συχνά στην Θεσσαλονίκη, απ’ όπου φέτος θα επιχειρήσει να ενισχύσει το προφίλ του, καθώς αυτή η παρουσία του κρίνεται σημαντική διότι θα μετρηθεί η πρώτη εμφάνιση του ίδιου και του ΠαΣοΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ μετά από πάρα πολλά χρόνια.

***

Ζητείται πρόσωπο ενωτικό για την Αγ. Αικατερίνη Σινά

Με τη χθεσινή επιστολή παραίτησής του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός ανακοινώνει σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Μονής Αγίας Αικατερίνης για αύριο, μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας καθώς είναι η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού, ώστε να εκλεγεί ο νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά.

Σε συγκινησιακώς φορτισμένο κείμενο, ο Δαμιανός συνοψίζει 52 έτη ηγεσίας. Στα θετικά συγκαταλέγονται η παγκόσμια ανάδειξη, το ανακαινιστικό έργο, η σπανιότατη παρουσία τριών αναγνωρισμένων αγίων (Πορφύριος, Παΐσιος, Ευμένιος). Ονομάζονται ως αρωγοί το Ελληνικό κράτος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, οι Εκκλησίες Κύπρου και Ελλάδος, αλλά όχι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κατά έμμεση αιχμή. Μιλά για «δικαστική δήμευση», «κατάσχεση περιουσίας που μόλις ξεκινά» και για τη νομική ανυπαρξία της Μονής στην Αίγυπτο. Ζητούμενα είναι: Μακροχρόνιες άδειες παραμονής για τους μοναχούς, διαχείριση των κειμηλίων και της Βιβλιοθήκης ως ιδιωτικής συλλογής. Πλέον ζητείται πρόσωπο ενωτικό, ενώ γενικότερα ακούγονται ως υποψήφιοι, οι ιερομόναχοι Πάμφιλος, Νήφων και Συμεών Παπαδόπουλος. Η λήξη του διχασμού θα σημάνει επανέναρξη της διεκδίκησης νομικού καθεστώτος στην Αίγυπτο.

***

Αγωνία για τις δημοσκοπήσεις

Αυτό που παρατηρώ, όσο μπορώ πιο ψύχραιμα και ουδέτερα, είναι ότι η ΝΔ πιέζεται αρκετά και δεν έχει δημιουργηθεί κλίμα ευφορίας μετά την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Βέβαια από την κυβέρνηση επιμένουν ότι το κλίμα βελτιώνεται και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ και η ΝΔ πρέπει να χτίσει πάνω στο 30%. Μάλιστα επικαλούνται μόνο μια δημοσκόπηση, αλλά η αλήθεια είναι πως έχει μόνο μικρή αύξηση στη συσπείρωση και δεν έχουν κερδίσει ψηφοφόρους.

Ουσιαστικά, δεν τους έδωσαν τα μέτρα-οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώθηση που ήθελαν. Και γι’ αυτό θα γίνει και στοχευμένη καμπάνια με έμφαση στους νέους και αυτό δείχνει πως πράγματι δεν πήγε και τόσο καλά η αντεπίθεση της κυβέρνησης.

***

Παραμένει πρωθυπουργήσιμος

Η δεινή θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι νέο. Η φημολογία για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα φέρνει σε άλλους αισιοδοξία και σε άλλους φόβους για περαιτέρω διάσπαση. Στα τηλεοπτικά πάνελ πάντως, κάποιοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι χρειάζεται περισσότερη… ηγετικότητα, και πως ο Αλ. Τσίπρας θεωρείται ακόμα πρωθυπουργήσιμος.

***

Παρουσία ναι, ομιλία όχι

Να πάμε σε έναν άλλον πρώην Πρωθυπουργό. Αν περιμένατε απάντηση από τον Κώστα Καραμανλή στα περί ακινησίας στην εξωτερική πολιτική επί των ημερών του, μάλλον θα περιμένετε. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα παραστεί σε λίγες ημέρες στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν θα είναι ομιλητής. Πάντως να σημειώσω ότι ο πρώην υπουργός είχε επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προ ημερών, του χάρισε με αφιέρωση το βιβλίο του και τον κάλεσε στην παρουσίαση του νέου πονήματός του.

***

Έρχονται απαντήσεις;

Στον αντίποδα, δεν προβλέπεται ηρεμία στο «στρατόπεδο» του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός μετά το μνημόσυνο της κόρης του Λένας αύριο στις 12:45 στο Πρώτο Νεκροταφείο, καταλαβαίνω ότι θα επανακάμψει, και δεν αποκλείω να απαντήσει στο «άνοιγμα» του Κ. Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ για το καλό της γαλάζιας παράταξης. Αν και όπως καταλαβαίνω δεν έχει εκληφθεί καθόλου ως τέτοιο.

***

Ποιος θα λύσει την εξίσωση;

Είδα προχθές αργά το βράδυ τη Λούκα Κατσέλη σε τηλεοπτικό σταθμό και συμπέρανα με βεβαιότητα πλέον ότι η πολυδιαφημισμένη σύνθεση των κεντροαριστερών δυνάμεων που θα ρίξει τον Μητσοτάκη είναι μια πολύπλοκη εξίσωση. Η πρώην υπουργός, που έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες ενοποίησης του ανοίγοντας ακόμη και το σπίτι της, δεν βλέπει πώς ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει η λύση του προβλήματος. Διότι, κατά δήλωσή της, τυχόν επάνοδος από τη μία θα συσπειρώσει τη βάση της ΝΔ κι από την άλλη θα πέσουν πάνω του όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Διευκρίνισε, όμως, ότι δεν μπορεί να γίνει η «ψυχίατρος» του πρώην πρωθυπουργού έτσι ώστε να ερμηνεύσει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του για την επόμενη ημέρα. Αν υποθέσουμε ότι το ζήτημα είναι ψυχιατρικό.

***

Ακόμα ψάχνεται ο Φάμελλος

Όπως λέει ο λαός, «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει». Κάπως έτσι αντιλαμβάνονται πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την περίφημη συζήτηση για ένωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο. Αν βάλω δίπλα σε αυτά όσα έτυχε ν’ ακούσω κυκλοφορώντας πέριξ της Κουμουνδούρου για το «φόρουμ προοδευτικού διαλόγου» που έχει προαναγγείλει ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη ΔΕΘ, τότε σύντομα αποτελέσματα δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα. Τι λένε οι ψίθυροι; Ότι η φόρμουλα που επιθυμεί να λανσάρει άμεσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως βάση έναρξης δυνητικών συμμαχιών ακόμη δεν έχει μορφοποιηθεί. Θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος, ίσως και μερικές εβδομάδες, προτού φτάσει σ’ ένα στάδιο που θα του επιτρέψει να πει ο ίδιος πως απευθύνεται στους πιθανούς συμμάχους.

***

Στου Τσίπρα την πόρτα