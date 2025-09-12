Οι πολίτες ούτε εντυπωσιάστηκαν ούτε ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αυτό αποτυπώνει η πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την έρευνα γνώμης της εταιρείας Opinion Poll, το 69,1% των Ελλήνων δηλώνουν από λίγο ως καθόλου ικανοποιημένοι από τα εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το 28,4% ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι. Ακόμα, το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η κυβέρνηση προσπαθεί πολύ ή αρκετά να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, ενώ το 60,2% θεωρεί ότι προσπαθεί λίγο ή καθόλου. Μάλιστα, μόνο το 7,7% εκτιμά ότι θα έχει σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του, λόγω των νέων μέτρων, ενώ το 25,6% πιστεύει ότι θα έχει μικρή βελτίωση. Τέλος, το 63,8% δε θεωρεί ότι θα δει καμία βελτίωση.

Η «γαλάζια» ανάγνωση και…

Η κυβέρνηση, όμως, φαίνεται ότι κάνει διαφορετική ανάγνωση. Όπως λένε στελέχη του Μαξίμου, διαβάζουν μεν με σεβασμό τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όμως, όπως λένε, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα γίνουν πιο… αντιληπτά, όταν οι πολίτες τα δουν στη τσέπη τους. Η δική τους άποψη λέει ότι οι πολίτες φαίνονται ικανοποιημένοι, λέγοντας ότι αυτό αγγίζει το 53%. Όπως λένε, 7 στους 10 θεωρούν σημαντικά τα μέτρα, ενώ η ΝΔ ανεβαίνει ξανά στο 30,5%.

Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, έχει προβάδισμα που φτάνει το 30,5%. Με το δεύτερο κόμμα, που, όπως όλα δείχνουν, είναι το ΠαΣοΚ, η διαφορά είναι 16,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σχεδόν 21 μονάδες μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία από τον Ανδρουλάκη.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

…τα ποιοτικά στοιχεία

Οι δείκτες δείχνουν ότι το αγκάθι της ακρίβειας παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών, με το Μαξίμου να λέει πως κατανοεί το πρόβλημα και δεν το παραγνωρίζει. Υποστηρίζουν δε, πως η κυβέρνηση επιχειρεί να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού.

Σύμφωνα με στελέχη της κυβέρνησης, ενδιαφέρον έχουν και τα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία, καθώς ζητήματα όπως τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά, η κατάσταση στην Παιδεία, το Μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα, τα φαινόμενα βίας και η ανεργία βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη λίστα με τα όσα προβληματίζουν τους πολίτες.

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ, από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης, σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου. Για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠαΣοΚ, δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου.

Η εξίσωση του Αλέξη Τσίπρα

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και αυτό σημαίνει ότι «διαβάζουν» και τις δημοσκοπήσεις. Τα πρώτα ευρήματα δεν είναι ευνοϊκά για τον πρώην πρωθυπουργό.

Το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρόεδρο και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών, με τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι κάνει «βουτιά» σε αυτά τα κοινά.

Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα. Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Θα κριθούμε στις εκλογές

Στο Μέγαρο Μαξίμου, παρότι υπογραμμίζουν ότι διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και πως έχουν ιδιαίτερη αξία, για τα ίδια τα στελέχη, όπως λένε, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας πιο σημαντικός, τον οποίον και επικαλούνται.

Όπως τονίζουν, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πρέπει να ολοκληρώνονται οι κυβερνητικοί κύκλοι και να κρίνονται στο τέλος της τετραετίας.

Οι δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνουν, έχουν αξία, αλλά μεγαλύτερη έχουν οι πολιτικές και τελικά η απόφαση των πολιτών στις εκλογές.