Ανείπωτη θλίψη στην Κεφαλονιά καθώς ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Όπως μεταδίδει το Kefalonia Focus, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άνδρα που βρισκόταν με βάρκα στην περιοχή και ειδοποίησε τις αρχές, με τους οικείους του να τον αναζητούν επί ώρες.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, οι οποίοι ανέσυραν τον νεαρό οδηγό, δυστυχώς χωρίς να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία πενθεί για την απώλεια.