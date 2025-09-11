Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια της Κρήτης, και στοίχισε τη ζωή σε μια 23χρονη.

Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.09.2025), όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη και κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια συγκρούστηκε με το μηχανάκι του 27χρονου Αιγύπτιου.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τα δύο δίκυκλα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούστηκαν μετωπικά. Η 23χρονη, παρά το ότι φορούσε κράνος, δεν κατάφερε να επιβιώσει. Και οι δύο οδηγοί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του δυστυχήματος, ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα, η οποία έχασε ακαριαία τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο Αιγύπτιο, οδηγό του άλλου δίκυκλου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Χωρίς δίπλωμα και οι δύο οδηγοί

Ο 27χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος, ενώ το όχημά του ήταν ανασφάλιστο. Φέρεται μάλιστα ότι προσπάθησε να διαφύγει μετά τη σύγκρουση, πιθανότατα λόγω πανικού για την παράνομη οδήγηση και την κατάσταση του οχήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και συλλέγει βίντεο και μαρτυρίες από το σημείο. Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ενόψει των πολλαπλών τροχαίων που καταγράφονται στην Κρήτη.

Η τοπική κοινωνία της Χερσονήσου και των Κάτω Γουβών παρακολουθεί με συγκλονισμό τις εξελίξεις, ενώ η αστυνομία διερευνά αν προκύπτουν επιπλέον ευθύνες ή παραλείψεις που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η στιγμή της σύγκρουσης