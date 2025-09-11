Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Νεκρός είναι ο οδηγός του οχήματος που εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε στο ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι δύο τραυματίες είναι ο οδηγός και συνοδηγός στο άλλο αυτοκίνητο, ο οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο στην Ολυμπία οδό:

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός ενός Yaris επιχείρησε να κάνει προσπέραση σε ένα Ford Raptor.

Φαίνεται να το ακούμπησε στο πίσω μέρος και να έχασε τον έλεγχο. Αφού έφερε 3 τούμπες, ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου και έπιασε φωτιά.