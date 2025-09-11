Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να τυλιχθεί στις φλόγες.
Τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και δύο τραυματίες.
Νεκρός είναι ο οδηγός του οχήματος που εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε στο ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες.
Οι δύο τραυματίες είναι ο οδηγός και συνοδηγός στο άλλο αυτοκίνητο, ο οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
Δείτε βίντεο από το τροχαίο στην Ολυμπία οδό:
Πώς έγινε το τροχαίο
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός ενός Yaris επιχείρησε να κάνει προσπέραση σε ένα Ford Raptor.
Φαίνεται να το ακούμπησε στο πίσω μέρος και να έχασε τον έλεγχο. Αφού έφερε 3 τούμπες, ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου και έπιασε φωτιά.
Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην…
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025