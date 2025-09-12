Το απόγευμα της Πέμπτης η Ολυμπία Οδός βάφτηκε με αίμα, όταν στο ύψος της Παναγοπούλας – στο ρεύμα προς Πάτρα – δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί βαρύτατα ένας ακόμη.

Νεκρή είναι η οδηγός του οχήματος που εγκλωβίστηκε και απανθρακώθηκε στο ΙΧ που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες από τα Μέγαρα. Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα μεγάλου κυβισμού αγροτικό αυτοκίνητο επιχείρησε να προσπεράσει Ι.Χ., συγκρούστηκε μαζί του, το τελευταίο εκτινάχθηκε και αφού έκανε 2-3 τούμπες στον αέρα προσγειώθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί η 70χρονη οδηγός του.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα – Η 70χρονη οδηγούσε επί ένα χιλιόμετρο ανάποδα

Η 70χρονη οδηγός, που φέρεται να κινούνταν για περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα, εγκλωβίστηκε στο όχημά της, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, βρίσκοντας φρικτό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η 70χρονη εισήλθε στην Ολυμπία Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα.

Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει τη σωστή πορεία, μπήκε στη λωρίδα που χρησιμοποιούν τα φορτηγά με επικίνδυνα φορτία. Εκεί φαίνεται πως μπερδεύτηκε, έκανε αναστροφή και άρχισε να κινείται αντίθετα προς το Αίγιο.

Μαρτυρίες οδηγών αναφέρουν ότι παρά τα κορναρίσματα και τα σινιάλα που της έκαναν για να την προειδοποιήσουν, η γυναίκα δεν κατάλαβε ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα – μέχρι τη μοιραία σύγκρουση.

